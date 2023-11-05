У пологових почали вигадувати неіснуючі діагнози новонародженим — попередження МОЗ

Представники МОЗ дізналися про те, що пологові й перинатальні центри вказують несправжні діагнози для новонароджених, оскільки хочуть, щоб їх перевели до іншої лікарні чи іншу схему лікування. У такий спосіб лікарі розраховують на те, що будуть отримувати подвійну, або й потрійну оплату за одного пацієнта.

Що відбувається в українських пологових будинках

Нові підступну схему вдалося виявити команді МОЗ під час спільного моніторингу з Національною службою здоров'я (НСЗУ).

Експерти одразу звернули увагу на те, що така ситуація є неприпустимою.

За їхніми словами, в нашій країні щороку народжують приблизно 200 тисяч жінок.

Що важливо розуміти, абсолютно кожна українка має право на безоплатну допомогу в межах трьох пакетів послуг, за які медзакладам платить НСЗУ:

Стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій;

Медична допомога при пологах;

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Під час нового масштабного моніторингу вдалося встановити, що за приблизно 30% дітей медичним закладам здійснювали подвійну оплату.

Загалом в Україні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад. Втім, внаслідок транспортування вони зазнають негативного впливу. Поширити

Лікарі займалися вигадування діагнозів для немовлят

За словами представників МОЗ, в деяких лікарнях абсолютно усіх новонароджених, які вижили до 7 дня, переводили до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг.

Ба більше, в окремих медзакладах малятам ставили діагнози при тимчасових станах, які не були патологією і не потребували "лікування".