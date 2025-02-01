У Трампа предложили идею насчет проведения выборов в Украине — какую именно

В частности, в администрации США хотят, чтобы Украина провела выборы в период между объявлением режима прекращения огня и окончательным подписанием мирного соглашения с Россией.
Главные тезисы
- Предложение Трампа о проведении выборов в Украине после признания перемирия с Россией вызвало дискуссии в международном сообществе.
- Конституционные ограничения могут затруднить проведение выборов в условиях военного положения, установленного в ряде регионов страны.
- Вмешательство России в выборы Украины становится одним из факторов, которые вызывают опасения украинских и американских чиновников.
- Путин использует вопросы выборов в Украине для срыва будущих переговоров и подрыва легитимности действующего президента Зеленского.
- Демократические страны проводят выборы во время войны, считая это важной составляющей укрепления демократии.
У Трампа заговорили о выборах в Украине
Новая президентская администрация США хочет, чтобы после прекращения активных боевых действий Украина провела выборы.
Об этом в интервью Reuters заявил спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.
Как рассказали Reuters неназванные информированные источники, мирный план Трампа все еще в процессе создания, и никакие политические решения до сих пор не были приняты, но Келлог и другие официальные лица Белого дома в последние дни обсуждали, как подтолкнуть Украину согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией.
Два человека, знакомых с дискуссиями в администрации Трампа, сообщили, что в Белом доме также обсуждают, стоит ли настаивать на первоначальном прекращении огня, прежде чем пытаться достичь более устойчивого соглашения. Если бы в Украине состоялись президентские выборы, победитель мог бы быть ответственным за переговоры по долгосрочному пакту с Москвой, говорят они.
Высокопоставленный советник в Киеве и источник в украинском правительстве сказали, что администрация Трампа еще официально не требовала от Украины проведения президентских выборов до конца года.
Вместе с тем, источник в украинском правительстве заявил, что Путин использует вопросы выборов в Украине как фальшивый повод для срыва будущих переговоров.
(он) расставляет ловушку, утверждая, что если в Украине не пройдут выборы, он может впоследствии проигнорировать любые договоренности.
Некоторые бывшие чиновники США говорят, что они скептически настроены по поводу возможности достичь мирного соглашения в ближайшие месяцы или что выборы состоятся в 2025 году.
Вопросы выборов в Украине
Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского подошел к концу весной 2024 года. Каденция действующего состава Верховной Рады закончилась полгода до того.
На днях нелегитимный президент России Владимир Путин, уже пятый раз занимающий пост президента РФ, несмотря на конституционное ограничение в две каденции, поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины. В частности, хозяин Кремля считает, что украинский лидер якобы не имеет полномочий подписывать мирное соглашение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-