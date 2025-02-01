У Трампа предложили идею насчет проведения выборов в Украине — какую именно
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У Трампа предложили идею насчет проведения выборов в Украине — какую именно

Келлог
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Источник:  Reuters

В частности, в администрации США хотят, чтобы Украина провела выборы в период между объявлением режима прекращения огня и окончательным подписанием мирного соглашения с Россией.

Главные тезисы

  • Предложение Трампа о проведении выборов в Украине после признания перемирия с Россией вызвало дискуссии в международном сообществе.
  • Конституционные ограничения могут затруднить проведение выборов в условиях военного положения, установленного в ряде регионов страны.
  • Вмешательство России в выборы Украины становится одним из факторов, которые вызывают опасения украинских и американских чиновников.
  • Путин использует вопросы выборов в Украине для срыва будущих переговоров и подрыва легитимности действующего президента Зеленского.
  • Демократические страны проводят выборы во время войны, считая это важной составляющей укрепления демократии.

У Трампа заговорили о выборах в Украине

Новая президентская администрация США хочет, чтобы после прекращения активных боевых действий Украина провела выборы.

Об этом в интервью Reuters заявил спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это важно. Я считаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, у вас потенциально есть больше одного человека.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Трампа по Украине и России

Как рассказали Reuters неназванные информированные источники, мирный план Трампа все еще в процессе создания, и никакие политические решения до сих пор не были приняты, но Келлог и другие официальные лица Белого дома в последние дни обсуждали, как подтолкнуть Украину согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией.

Два человека, знакомых с дискуссиями в администрации Трампа, сообщили, что в Белом доме также обсуждают, стоит ли настаивать на первоначальном прекращении огня, прежде чем пытаться достичь более устойчивого соглашения. Если бы в Украине состоялись президентские выборы, победитель мог бы быть ответственным за переговоры по долгосрочному пакту с Москвой, говорят они.

Высокопоставленный советник в Киеве и источник в украинском правительстве сказали, что администрация Трампа еще официально не требовала от Украины проведения президентских выборов до конца года.

Однако, как говорят источники в Вашингтоне, украинцы признались американским партнерам, что боятся вмешательства россиян в украинские выборы, если они будут проходить в столь нестабильный момент.

Вместе с тем, источник в украинском правительстве заявил, что Путин использует вопросы выборов в Украине как фальшивый повод для срыва будущих переговоров.

(он) расставляет ловушку, утверждая, что если в Украине не пройдут выборы, он может впоследствии проигнорировать любые договоренности.

Некоторые бывшие чиновники США говорят, что они скептически настроены по поводу возможности достичь мирного соглашения в ближайшие месяцы или что выборы состоятся в 2025 году.

Вопросы выборов в Украине

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского подошел к концу весной 2024 года. Каденция действующего состава Верховной Рады закончилась полгода до того.

Однако украинская Конституция напрямую исключает возможность проведения парламентских выборов в условиях военного положения. Кроме того, на уровне закона запрещены и выборы президента во время военного положения.

На днях нелегитимный президент России Владимир Путин, уже пятый раз занимающий пост президента РФ, несмотря на конституционное ограничение в две каденции, поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины. В частности, хозяин Кремля считает, что украинский лидер якобы не имеет полномочий подписывать мирное соглашение.

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