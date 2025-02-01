У Трампа запропонували ідею щодо проведення виборів в Україні — яку саме

Зокрема в адміністрації США хочуть, щоб Україна провела вибори у період між оголошенням режиму припинення вогню і остаточним підписанням мирної угоди з Росією.

У Трампа заговорили про вибори в Україні

Нова президентська адміністрація США хоче, аби одразу після припинення активних бойових дій Україна провела вибори.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина. Кіт Келлог Спецпредставник Трампа з питань України та Росії

Як розповіли Reuters неназвані поінформовані джерела, мирний план Трампа все ще в процесі створення, і жодних політичних рішень досі не було ухвалено, але Келлог та інші офіційні особи Білого дому в останні дні обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори в рамках початкового перемир’я з Росією.

Двоє людей, знайомих з дискусіями в адміністрації Трампа, повідомили, що в Білому домі також обговорюють, чи варто наполягати на початковому припиненні вогню, перш ніж намагатися досягти більш сталої угоди. Якби в Україні відбулися президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за переговори щодо довгострокового пакту з Москвою, кажуть вони.

Високопоставлений "радник" у Києві та джерело в українському уряді сказали, що адміністрація Трампа ще офіційно не вимагала від України проведення президентських виборів до кінця року.

Однак, як кажуть джерела в Вашингтоні, українці зізналися американським партнерам, що бояться втручання росіян в українські вибори, якщо ті проходитимуть у такий нестабільний момент. Поширити

Разом з тим джерело в українському уряді заявило, що Путін використовує питання виборів в Україні як фальшивий привід для зриву майбутніх переговорів.

(Він) розставляє пастку, стверджуючи, що якщо в Україні не пройдуть вибори, він може згодом проігнорувати будь-які домовленості.

Деякі колишні чиновники США кажуть, що вони скептично налаштовані щодо можливості досягнути мирної угоди в найближчі місяці або що вибори відбудуться у 2025 році.

Питання виборів в Україні

П’ятирічний президентський строк Володимира Зеленського добіг кінця навесні 2024 року. Каденція чинного складу Верховної Ради закінчилася за пів року до того.

Однак українська Конституція прямо виключає можливість проведення парламентських виборів в умовах воєнного стану. Крім того, на рівні закону заборонені і вибори президента під час воєнного стану. Поширити

Днями нелегітимний президент Росії Володимир Путін, який вже вп’яте обіймає посаду президента РФ, попри конституційне обмеження у дві каденції, поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського як президента України. Зокрема господар Кремля вважає, що український лідер буцімто не має повноважень підписувати мирну угоду.