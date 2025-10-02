У ВСУ предупредили об активизации штурмов армии РФ на Ореховском направлении
У ВСУ предупредили об активизации штурмов армии РФ на Ореховском направлении

оккупанты
Источник:  Укринформ

На Ореховском направлении российские оккупационные войска доукомплектуют штурмовые роты за счет мобилизованных военнослужащих, отказавшихся подписывать контракты, и направляют эти подразделения для штурмовых действий.

  • Российские оккупационные войска увеличивают активность на Ореховском направлении, усиливая штурмовые действия.
  • Доукомплектация штурмовых рот происходит за счет мобилизованных военнослужащих, отказавшихся подписывать контракты на службу в российской армии.
  • Планируется захват населенного пункта и выбивание украинских подразделений с целью закрепления за оккупантами.

Россия перекидывает войска на Ореховское направление

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По данным нашей разведки, сейчас именно на Ореховском направлении во готовящихся к штурмам вражеских подразделениях продолжается доукомплектование штурмовых рот. Для этого враг использует мобилизованных российских военнослужащих, отказавшихся подписывать контракт на службу в российской армии.

Владислав Волошин

По словам спикера, целью наступления является мероприятие в населенный пункт Степное с последующим выбиванием украинских подразделений и закреплением на занятых позициях.

На передовые позиции враг заводит личный состав этих штурмовых групп, подтягивает определенное количество вооружения, чтобы собрать на определенных точках группы из пяти-семи человек, и эти группы будут вовлечены в штурмовых действиях возле населенного пункта Степное.

Он добавил, что несколько дней назад российские захватчики использовали авиацию для поражения украинских укреплений и позиций в районе Степного. В настоящее время продолжаются подготовительные меры по продолжению штурмовых действий.

