У ВСУ предупредили об активизации штурмов армии РФ на Ореховском направлении

На Ореховском направлении российские оккупационные войска доукомплектуют штурмовые роты за счет мобилизованных военнослужащих, отказавшихся подписывать контракты, и направляют эти подразделения для штурмовых действий.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска увеличивают активность на Ореховском направлении, усиливая штурмовые действия.
- Доукомплектация штурмовых рот происходит за счет мобилизованных военнослужащих, отказавшихся подписывать контракты на службу в российской армии.
- Планируется захват населенного пункта и выбивание украинских подразделений с целью закрепления за оккупантами.
Россия перекидывает войска на Ореховское направление
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По словам спикера, целью наступления является мероприятие в населенный пункт Степное с последующим выбиванием украинских подразделений и закреплением на занятых позициях.
Он добавил, что несколько дней назад российские захватчики использовали авиацию для поражения украинских укреплений и позиций в районе Степного. В настоящее время продолжаются подготовительные меры по продолжению штурмовых действий.
