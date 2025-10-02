У ЗСУ попередили про активізацію штурмів армії РФ на Оріхівському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ попередили про активізацію штурмів армії РФ на Оріхівському напрямку

окупанти
Read in English
Джерело:  Укрінформ

На Оріхівському напрямку російські окупаційні війська доукомплектовують штурмові роти за рахунок мобілізованих військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракти, і спрямовують ці підрозділи для штурмових дій.

Головні тези:

  • Російські окупаційні війська активізують штурмові дії на Оріхівському напрямку.
  • Доукомплектовують штурмові роти за рахунок мобілізованих військовослужбовців.
  • Підготовка включає в оперативний план захоплення населеного пункту та вибивання українських підрозділів.

Росія перекидає війська на Оріхівський напрямок

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За даними нашої розвідки, зараз саме на Оріхівському напрямку у ворожих підрозділах, які готуються до штурмів, триває доукомплектування штурмових рот. Для цього ворог використовує мобілізованих російських військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракт на службу в російській армії.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За словами речника, метою наступу є захід у населений пункт Степове з подальшим вибиванням українських підрозділів і закріпленням на зайнятих позиціях.

На передові позиції ворог заводить особовий склад цих штурмових груп, підтягує туди певну кількість озброєння, щоб зібрати на певних точках групи з п'яти-семи людей, і ці групи будуть залучені в штурмових діях біля населеного пункту Степове.

Він додав, що кілька днів тому російські загарбники застосовували авіацію для ураження українських укріплень і позицій у районі Степового. Нині тривають підготовчі заходи до продовження ними штурмових дій.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ скинула авіабомбу на Оріхів. Загинув поліцейський, понад 10 людей поранені
РФ скинула авіабомбу на Оріхів. Загинув поліцейський, понад 10 людей поранені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вийшли на головну лінію оборони РФ на Оріхівському напрямку — британська розвідка
ЗСУ вийшли на головну лінію оборони РФ на Оріхівському напрямку — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала авіабомбами Оріхів. Постраждала жінка
Юрій Малашко / Запорізька ОВА
Атака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?