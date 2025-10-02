У ЗСУ попередили про активізацію штурмів армії РФ на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку російські окупаційні війська доукомплектовують штурмові роти за рахунок мобілізованих військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракти, і спрямовують ці підрозділи для штурмових дій.

Росія перекидає війська на Оріхівський напрямок

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За даними нашої розвідки, зараз саме на Оріхівському напрямку у ворожих підрозділах, які готуються до штурмів, триває доукомплектування штурмових рот. Для цього ворог використовує мобілізованих російських військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракт на службу в російській армії. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

За словами речника, метою наступу є захід у населений пункт Степове з подальшим вибиванням українських підрозділів і закріпленням на зайнятих позиціях.

На передові позиції ворог заводить особовий склад цих штурмових груп, підтягує туди певну кількість озброєння, щоб зібрати на певних точках групи з п'яти-семи людей, і ці групи будуть залучені в штурмових діях біля населеного пункту Степове. Поширити

Він додав, що кілька днів тому російські загарбники застосовували авіацію для ураження українських укріплень і позицій у районі Степового. Нині тривають підготовчі заходи до продовження ними штурмових дій.