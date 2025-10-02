У ЗСУ попередили про активізацію штурмів армії РФ на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку російські окупаційні війська доукомплектовують штурмові роти за рахунок мобілізованих військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракти, і спрямовують ці підрозділи для штурмових дій.
Головні тези:
- Російські окупаційні війська активізують штурмові дії на Оріхівському напрямку.
- Доукомплектовують штурмові роти за рахунок мобілізованих військовослужбовців.
- Підготовка включає в оперативний план захоплення населеного пункту та вибивання українських підрозділів.
Росія перекидає війська на Оріхівський напрямок
Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За словами речника, метою наступу є захід у населений пункт Степове з подальшим вибиванням українських підрозділів і закріпленням на зайнятих позиціях.
Він додав, що кілька днів тому російські загарбники застосовували авіацію для ураження українських укріплень і позицій у районі Степового. Нині тривають підготовчі заходи до продовження ними штурмових дій.
