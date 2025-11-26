Ученые бьют тревогу из-за "гниения" человеческого мозга
Ученые бьют тревогу из-за "гниения" человеческого мозга

Социальные сети оказывают негативное влияние на мозг
Источник:  The Independent

Чрезмерное использование TikTok и Instagram Reels вредит когнитивным способностям людей – это фактически запускает процесс "гниения" мозга. К такому нелестному выводу пришли члены Американской психологической ассоциации в рамках нового масштабного исследования.

Социальные сети оказывают негативное влияние на мозг

По словам ученых, данные 98 299 участников 71 исследования указывают на довольно четкую закономерность. Чем больше короткого контента смотрит человек, тем хуже его когнитивные показатели.

Привычка проводить много свободного времени в соцсетях практически убивает умение долгий период концентрировать свое внимание.

Повторное пребывание в очень стимулирующем, быстротечном контенте может способствовать привыканию, при котором пользователи теряют чувствительность к более медленным, более сложным когнитивным задачам, таким как чтение, решение проблем или глубокое обучение.

Если описать это явление лаконично, то начинается процесс "гниения" человеческого мозга.

Оксфордский словарь определяет “гниение” мозга как ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно если это рассматривается как результат чрезмерного потребления онлайн-контента.

Более того, указано, что ученых связывают просмотр коротких видео с ухудшением психического здоровья, повышением стресса и тревожности.

