Учені б'ють на сполох через "гниття" людського мозку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені б'ють на сполох через "гниття" людського мозку

Соціальні мережі мають негативний вплив на мозок
Джерело:  The Independent

Надмірне використання TikTok та Instagram Reels шкодить когнітивним здібностям людей — це фактично запускає процес “гниття” мозку. До такого невтішного висновку дійшли члени Американської психологічної асоціації у межах нового масштабного дослідження.

Головні тези:

  • Люди недооцінюють вплив онлайн-контенту на здатність мислити та концентруватися.
  • Надмірний перегляд коротких відео може призвести до соціальної ізоляції та зниження загального задоволення життям.

Соціальні мережі мають негативний вплив на мозок

За словами науковців, дані 98 299 учасників 71 дослідження вказують на доволі чітку закономірність% чим більше короткого контенту дивиться людина, тим гірші її когнітивні показники.

Звичка проводити багато вільного часу у соцмережах фактично вбиває вміння тривалий період концентрувати свою увагу.

Повторне перебування в дуже стимулюючому, швидкоплинному контенті може сприяти звиканню, при якому користувачі втрачають чутливість до повільніших, більш складних когнітивних завдань, таких як читання, вирішення проблем або глибоке навчання.

Якщо описати це явище лаконічно, то починається процес “гниття” людського мозку.

Оксфордський словник визначає “гниття” мозку як погіршення психічного або інтелектуального стану людини, особливо якщо це розглядається як результат надмірного споживання онлайн-контенту.

Ба більше наголошується, що науковців повʼязують перегляд коротких відео з погіршенням психічного здоров’я, підвищенням стресу і тривожності.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чат-боти з ШІ стали давати вдвічі більше неправдивих відповідей — дані дослідження
чат-бот
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?