Надмірне використання TikTok та Instagram Reels шкодить когнітивним здібностям людей — це фактично запускає процес “гниття” мозку. До такого невтішного висновку дійшли члени Американської психологічної асоціації у межах нового масштабного дослідження.

Соціальні мережі мають негативний вплив на мозок

За словами науковців, дані 98 299 учасників 71 дослідження вказують на доволі чітку закономірність% чим більше короткого контенту дивиться людина, тим гірші її когнітивні показники.

Звичка проводити багато вільного часу у соцмережах фактично вбиває вміння тривалий період концентрувати свою увагу.

Повторне перебування в дуже стимулюючому, швидкоплинному контенті може сприяти звиканню, при якому користувачі втрачають чутливість до повільніших, більш складних когнітивних завдань, таких як читання, вирішення проблем або глибоке навчання. Поширити

Якщо описати це явище лаконічно, то починається процес “гниття” людського мозку.

Оксфордський словник визначає “гниття” мозку як погіршення психічного або інтелектуального стану людини, особливо якщо це розглядається як результат надмірного споживання онлайн-контенту.

Ба більше наголошується, що науковців повʼязують перегляд коротких відео з погіршенням психічного здоров’я, підвищенням стресу і тривожності.