Учені б'ють на сполох через "гниття" людського мозку

Надмірне використання TikTok та Instagram Reels шкодить когнітивним здібностям людей — це фактично запускає процес “гниття” мозку. До такого невтішного висновку дійшли члени Американської психологічної асоціації у межах нового масштабного дослідження.
Головні тези:
- Люди недооцінюють вплив онлайн-контенту на здатність мислити та концентруватися.
- Надмірний перегляд коротких відео може призвести до соціальної ізоляції та зниження загального задоволення життям.
Соціальні мережі мають негативний вплив на мозок
За словами науковців, дані 98 299 учасників 71 дослідження вказують на доволі чітку закономірність% чим більше короткого контенту дивиться людина, тим гірші її когнітивні показники.
Звичка проводити багато вільного часу у соцмережах фактично вбиває вміння тривалий період концентрувати свою увагу.
Якщо описати це явище лаконічно, то починається процес “гниття” людського мозку.
Оксфордський словник визначає “гниття” мозку як погіршення психічного або інтелектуального стану людини, особливо якщо це розглядається як результат надмірного споживання онлайн-контенту.
Ба більше наголошується, що науковців повʼязують перегляд коротких відео з погіршенням психічного здоров’я, підвищенням стресу і тривожності.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-