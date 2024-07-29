Ученые достигли рекордной передачи данных с помощью оптоволокна, в 1,6 млн раз превышающей скорость традиционного широкополосного интернет-соединения.
Главные тезисы
- Ученые достигли рекордной скорости передачи данных через оптоволокно - 402 терабита в секунду, превышая традиционные интернет-соединения в 1,6 млн раз.
- Для достижения рекордной скорости команда ученых использовала все 6 диапазонов длин волн, что намекает на необходимость использования новых технологий для увеличения пропускной способности сети.
- Новая технология оптической передачи данных может значительно улучшить эффективность и производительность систем передачи данных в будущем.
- Растущая нагрузка сети требует использования новых диапазонов длин волн для увеличения пропускной способности оптоволоконной инфраструктуры связи.
- Исследования в области оптоволокна продолжаются, открывая перспективы для улучшения передачи данных и увеличения пропускной способности в будущем.
Что известно о достижении рекордной скорости передачи данных с помощью оптоволокна
В материале издания NICT отмечается , что рекордная скорость передачи данных с помощью оптоволокна достигла 402 терабит в секунду.
Подчеркивается, что ради достижения этого показателя команда ученых из Астонского университета в Великобритании задействовала все диапазоны длин волн, имеющиеся в коммерческих волоконно-оптических кабелях.
Обычно в большинстве подобных соединений задействованы только один или два диапазона.
Подчеркивается, что новый рекорд превысил предыдущий показной, полученный в марте этого года.
В ходе предыдущего эксперимента ученым удалось добиться скорости передачи данных в 301 терабит в секунду, используя 4 из 6 диапазонов длин волн.
Отмечается, что группа британских исследователей построила первую в мире систему оптической передачи данных, охватывающую все 6 диапазонов длин волн, в частности O, E, S, C, L и U.
Они принадлежат к разным участкам инфракрасного диапазона электромагнитного спектра, лежащим в пределах от 1260 до 1675 нанометров. Для сравнения, видимый свет находится в диапазоне от 400 до 700 нанометров.
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