Ученые достигли рекордной передачи данных с помощью оптоволокна, в 1,6 млн раз превышающей скорость традиционного широкополосного интернет-соединения.

Что известно о достижении рекордной скорости передачи данных с помощью оптоволокна

В материале издания NICT отмечается , что рекордная скорость передачи данных с помощью оптоволокна достигла 402 терабит в секунду.

Подчеркивается, что ради достижения этого показателя команда ученых из Астонского университета в Великобритании задействовала все диапазоны длин волн, имеющиеся в коммерческих волоконно-оптических кабелях.

Серверы и сети связи

Обычно в большинстве подобных соединений задействованы только один или два диапазона.

Подчеркивается, что новый рекорд превысил предыдущий показной, полученный в марте этого года.

В ходе предыдущего эксперимента ученым удалось добиться скорости передачи данных в 301 терабит в секунду, используя 4 из 6 диапазонов длин волн.

Этот вывод может помочь увеличить пропускную способность одного волокна, чтобы мир получил более высокопроизводительную систему. Ожидается, что недавно разработанная технология внесет значительный вклад в расширение пропускной способности оптической инфраструктуры связи, поскольку спрос на будущие услуги передачи данных стремительно растет, – объясняет преподаватель электроники и компьютерной инженерии в Астонском университете Ян Филлипс. Поделиться

Отмечается, что группа британских исследователей построила первую в мире систему оптической передачи данных, охватывающую все 6 диапазонов длин волн, в частности O, E, S, C, L и U.

Они принадлежат к разным участкам инфракрасного диапазона электромагнитного спектра, лежащим в пределах от 1260 до 1675 нанометров. Для сравнения, видимый свет находится в диапазоне от 400 до 700 нанометров.