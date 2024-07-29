Ученые достигли рекордной скорости передачи данных с помощью оптоволокна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые достигли рекордной скорости передачи данных с помощью оптоволокна

Скорость интернет-соединения
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые достигли рекордной передачи данных с помощью оптоволокна, в 1,6 млн раз превышающей скорость традиционного широкополосного интернет-соединения.

Главные тезисы

  • Ученые достигли рекордной скорости передачи данных через оптоволокно - 402 терабита в секунду, превышая традиционные интернет-соединения в 1,6 млн раз.
  • Для достижения рекордной скорости команда ученых использовала все 6 диапазонов длин волн, что намекает на необходимость использования новых технологий для увеличения пропускной способности сети.
  • Новая технология оптической передачи данных может значительно улучшить эффективность и производительность систем передачи данных в будущем.
  • Растущая нагрузка сети требует использования новых диапазонов длин волн для увеличения пропускной способности оптоволоконной инфраструктуры связи.
  • Исследования в области оптоволокна продолжаются, открывая перспективы для улучшения передачи данных и увеличения пропускной способности в будущем.

Что известно о достижении рекордной скорости передачи данных с помощью оптоволокна

В материале издания NICT отмечается , что рекордная скорость передачи данных с помощью оптоволокна достигла 402 терабит в секунду.

Подчеркивается, что ради достижения этого показателя команда ученых из Астонского университета в Великобритании задействовала все диапазоны длин волн, имеющиеся в коммерческих волоконно-оптических кабелях.

Ученые достигли нового рекорда передачи данных через оптоволокно
Серверы и сети связи

Обычно в большинстве подобных соединений задействованы только один или два диапазона.

Подчеркивается, что новый рекорд превысил предыдущий показной, полученный в марте этого года.

В ходе предыдущего эксперимента ученым удалось добиться скорости передачи данных в 301 терабит в секунду, используя 4 из 6 диапазонов длин волн.

Этот вывод может помочь увеличить пропускную способность одного волокна, чтобы мир получил более высокопроизводительную систему. Ожидается, что недавно разработанная технология внесет значительный вклад в расширение пропускной способности оптической инфраструктуры связи, поскольку спрос на будущие услуги передачи данных стремительно растет, – объясняет преподаватель электроники и компьютерной инженерии в Астонском университете Ян Филлипс.

Отмечается, что группа британских исследователей построила первую в мире систему оптической передачи данных, охватывающую все 6 диапазонов длин волн, в частности O, E, S, C, L и U.

Они принадлежат к разным участкам инфракрасного диапазона электромагнитного спектра, лежащим в пределах от 1260 до 1675 нанометров. Для сравнения, видимый свет находится в диапазоне от 400 до 700 нанометров.

Большинство современных коммерческих волоконно-оптических соединений передают данные, используя части С-диапазона и L-диапазона, поскольку это наиболее стабильные сегменты, а это означает, что наименьшее количество данных теряется во время передачи. Но растущая нагрузка сети означает, что однажды эти диапазоны будут перенасыщены, так что нам нужно будет использовать новые диапазоны, - подчеркивается в отчете исследователей.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Красном море перерезаны 4 подводных кабеля глобального интернета — что это значит
Подводный кабель
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Крупнейший интернет-провайдер Москвы оказался на грани банкротства из-за кибератаки ГУР
хакер
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Интернет-апокалипсис в России. Вражеская цифровая инфраструктура посыпалась после киберудара ГУР — источники
Хакеры ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?