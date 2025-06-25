Ученые изобрели портативное устройство для диагностики болезней по выдоху

Хемоинженеры разработали портативное устройство, способное обнаруживать биомаркеры болезней в выдыхаемом человеком воздухе. Он улавливает вещества из воздуха и конденсирует их в жидкость, анализ которой не менее точен, чем анализ крови, слюны или мочи, образцы для которых отнять тяжелее.

Хемоинженеры изобрели уникальное диагностическое устройство

При этом сбор такого устройства стоит не более 200 долларов, что может сделать его доступным даже для использования в домашней диагностике.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Chemical Engineering.

Хотя летучие, то есть способные легко улетучиваться и распространяться в воздухе, соединения уже предлагали использовать для диагностики болезней, обычно их концентрация слишком мала. Поэтому ученые разработали устройство, способное собирать эти соединения и конденсировать их. Поделиться

Кроме того, он также улавливает нелетучие соединения, которые содержатся в выдыхаемых человек каплях влаги. Для этого устройство сначала накачивает воздух с помощью помпы, затем соединяет их с водяным паром и охлаждает.

В результате исследователи за 15 минут получают образец жидкости, в котором можно обнаруживать вещества, указывающие на те или иные заболевания. Устройство оказалось способным определять концентрацию сахара в крови по выдоху человека, что может заменить традиционные тест-системы, в которых нужно капнуть кровью на дорогие полоски.

Также ее опробовали на мышах с приближенной к человеческой иммунной системой, у которых по выдоху удалось выявить признаки воспаления. Устройство оказалось полезным и не для медицинских целей: оно обнаружило кишечную палочку в воздухе, в который она может попадать во время слияния унитаза.

Однако перед использованием устройства в качестве диагностического инструмента ученым нужно решить еще одну проблему: значительное количество болезней еще не связали с летучими соединениями в выдохе именно потому, что их трудно выявлять. Поэтому команда ученых уже начала искать вещества, которые могут быть потенциальными биомаркерами разных болезней, в частности, заболеваний кишечника. Поделиться

Как летучие соединения указывают на болезни