Ученые предлагают заселить земными микробами спутник Сатурна — к чему это приведет

Ученые предлагают заселить земными микробами спутник Сатурна – Энцелад. Все для того, чтобы узнать больше о развитии жизни на примере космического объекта, имеющего пригодные для этого условия.

Энцелад "заразят" земными микробами

В Солнечной системе наиболее вероятными претендентами на существование жизни считают ледяные спутники, в частности, Энцелад. На нем есть глубокие океаны, которые считаются основным фактором для зарождения жизни и химической активности.

В новой работе ученые предлагают научную аргументацию идеи занести на спутник микробы с Земли, если там не удастся обрести жизнь.

Это может помочь человечеству узнать больше о том, как зарождались самые маленькие и простые организмы в далеком прошлом.

Такая ситуация существовала бы на любой молодой планете сразу после зарождения жизни до формирования биоты (устойчивой совокупности растений — ред.). Поделиться

Кроме понимания жизни на нашей планете результаты такого эксперимента могли бы научить ученых, как заселять новые миры.

Также населенный Энцелад мог стать источником материала для исследования внешней части Солнечной системы. Авторы статьи даже предполагают, что это можно было бы делать с помощью имеющихся технологий.

Хотя людям не по силам тераформирования Марса (изменения его климатических условий так, чтобы космический объект стал пригодным для жизни), существуют другие способы распространения жизни на внеземные миры.

Авторы работы признают, что каждый аспект такого эксперимента может столкнуться с глубокими нравственными вопросами, в частности из-за того, как могут люди изменять целую биосферу спутника Юпитера. Однако, если на Энцеладе удастся обрести жизнь, человечеству придется беспокоиться о его сохранении.

То, что мы описываем здесь, может касаться других океанических миров, в частности Европы (спутник Юпитера — ред.) и любого астрономического объекта, на котором найдут подходящую для жизни среду.

Ранее команда немецких ученых по кристалликам воды из гейзера на Энцеладе обнаружила, что спутник имеет потенциал для жизни. Анализ показал, что образцы имеют богатые минералы и сложные органические соединения, в частности связанные с жизнью на Земле.