Ученые нашли новые доказательства существования Ноевого ковчега в Турции

В горах Турции исследователи вновь вернулись в одну из старейших библейских загадок. Новые геофизические исследования указывают на подземные структуры, которые по форме и расположению могут соответствовать описанию ковчега Ноя.

Ноев ковчег в горах Турции: что известно

Высоко в горной местности недалеко от горы Арарат расположена так называемая формация Дюрупинар — геологическая структура, которая уже десятилетиями привлекает внимание исследователей и искателей библейских артефактов.

Именно здесь команда американских энтузиастов из проекта Noah's Ark Scans заявила о новых находках, которые могут изменить представление о легендарном ковчеге.

Ключевым инструментом исследования стал георадар — технология, позволяющая "заглянуть" под поверхность земли. По словам исследователя Эндрю Джонса, под формацией удалось зафиксировать сеть полостей и коридоров, сходящихся к центральной полости, которую он называет своеобразным "атриумом".

Эти структуры, по его словам, не выглядят случайными. Они формируют упорядоченную систему, напоминающую описание ковчега из Библии, где упоминается о трех уровнях внутри судна для размещения людей и животных. Исследователь объясняет, что георадар лишь фиксирует отличия в плотности почвы, но именно эти "пустоты" могут свидетельствовать об искусственном происхождении объекта.

Дополнительно команда применила инфракрасную термографию — метод, позволяющий выявлять скрытые структуры по разности температур. Результаты также намекнули на наличие большого объекта, похожего по форме на корпус судна.

Формация Дюрупинар расположена примерно в 30 километрах от горы Арарат и стала известна только в ХХ веке. Ее случайно обнаружили после сильных дождей и землетрясений в 1948 году, когда эрозия смыла часть почвы. С этого времени объект стал предметом споров между учеными и энтузиастами.

Согласно библейскому описанию, ковчег имел длину около 300 локтей (примерно 157 метров), ширину 50 локтей и высоту 30 локтей. Приверженцы теории обращают внимание на то, что размеры формации примерно соответствуют этим пропорциям.

В 2024 году команда провела серию исследований почвы, собрав десятки образцов как внутри, так и снаружи формации. Анализ показал повышенное содержание калия, что, по словам исследователей, может свидетельствовать о расписании большого количества древесины. Также они отметили, что растительность на участке имеет иной оттенок, чем вокруг, что может указывать на отличия в составе почвы, о чем недавно рассказали GBNews.

Еще одним доводом стали обнаруженные на глубине до шести метров угловые структуры, которые могут напоминать помещение под палубой. Один из участников исследования, Уильям Крабтри, утверждает, что обнаруженный тоннель настолько велик, что в нем может пройти человек.

Впрочем, вопреки громким заявлениям, научное сообщество относится к этим результатам осторожно. Многие геологи считают формацию естественным образованием, сформированным вследствие оползней и эрозии.

Команда Noah's Ark Scans в свою очередь планирует перейти к следующему этапу — бурение и исследование внутренних слоев с использованием камер. Именно это, по их мнению, может дать окончательный ответ, есть ли под турецкой горой остатки легендарного судна.