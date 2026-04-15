Ученые ошеломили новым открытием об отношениях неандертальцев и ранних людей

Это открытие поразило ученых, поскольку стало ясно, что отношения между ранними людьми и неандертальцами были сложнее, чем считалось ранее.

Какие отношения были между неандертальцами и людьми: открытие ошеломило ученых

Регион Леванта давно признан местом смешения ранних людей и неандертальцев. Свидетельство социального и культурного поведения предшествует всем другим подобным свидетельствам в мировой летописи на десятки тысяч лет.

В новом исследовании ученые проанализировали беспрецедентные находки из пещеры Тиншемет в Израиле, чтобы понять взаимоотношения между неандертальцами и Homo sapiens во времена среднего палеолита.

Это место оказалось настоящей археологической и антропологической сокровищницей, где были найдены скелеты, захоронения и артефакты, связанные с этими захоронениями.

Это первые новые захоронения людей среднего палеолита, исследованные за последние 50 лет.

Новые данные из пещеры Тиншемет указывают, что ранние люди были не просто соседями, а активно обменивались информацией и влияли друг на друга в плане методов выживания, изготовления орудий труда и культуры.

При сравнении находок с данными из других мест Леванта были обнаружены схожие орудия труда, одинаковое расположение скелетов в погребениях, предметы, предназначенные для загробной жизни, и наличие фрагментов охры по всей толще отложений.

Это указывает на то, что, хотя существовали разные типы гоминид, все они разделяли общие культурные и социальные практики.

Очевидно, что отношения между ранними людьми и неандертальцами были сложнее, чем считалось ранее.

Раскопки в пещере Тиншемета ведутся с 2017 года. Их основная цель — выяснить природу взаимоотношений между Homo sapiens и неандертальцами внутри палеолита в этом регионе.

Существовала ли между двумя группами конкуренция за ресурсы или были мирными соседями? Чтобы найти ответ на этот вопрос, исследователи интегрировали данные из четырех основных областей — производство каменных орудий, стратегии охоты, поведение и социальная сложность.

Этот комплексный подход позволил заключить, что неандертальцы, донеандертальцы и Homo sapiens, населявшие Левант в разные периоды, вступали в значимые взаимодействия, способствовавшие обмену знаниями и навыками, что, в свою очередь, привело к смешению культур между этими группами.

Находки в пещере Тиншемета позволяют заглянуть в период доисторического взаимодействия людей, и свидетельства указывают на то, что неандертальцы и ранние люди не только сосуществовали, но и влияли друг на друга в образе жизни.

Ученые сравнили Левант с "плавильным котлом", где разные группы людей встречались, взаимодействовали и развивались вместе.

Доктор Марион Прево из Еврейского университета в Иерусалиме отметила, что в середине средневекового периода улучшение климата увеличило пропускную способность региона, что привело к демографическому росту и усилению контактов между разными таксонами Homo.

Этот демографический сдвиг способствовал социальным обменам, внесшим вклад в общие технологические и культурные достижения, наблюдаемые в археологических находках.