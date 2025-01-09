Под открытым небом. В Чехии нашли доказательства уникального поселения неандертальцев

Чешские археологи обнаружили во время раскопок в области Богемии доказательства поселения неандертальцев, которое датируется 126 000 и 115 000 годами до нашей эры.

В Чехии нашли доказательства уникального поселения неандертальцев

Само открытие, сделанное археологами из Музея богемского рая в Турнове, дает уникальное представление о жизни среднего палеолита.

Находки, обнаруженные в конце октября и начале ноября прошлого года, но объявленные только сейчас, включают около сорока объектов, указывающих на поселение неандертальцев.

Мы обнаружили ямы, заполненные древесным углем и выжженной землей, что свидетельствует о том, что они (неандертальцы — ред.), скорее всего, использовались как камины. Мы также нашли несколько каменных орудий труда и остатки хранилищ. Мы также взяли образцы почвы, на основе которых можем попытаться реконструировать природную среду вокруг участка, заявил представитель музея Роман Сироватко.

Поселение неандертальцев в Богемии

По его словам, считается, что это место было местом для охотников и собирателей, которое использовали неандертальцы.

Датирование места подтверждается находками инструментов, таких как скребок яшма, и других мелких артефактов.

Отмечается, что это первое место неандертальцев под открытым небом, которое было обнаружено в Чехии и, возможно, во всей Центральной Европе.

В отличие от предыдущих находок, которые находятся в пещерах, это поселение было обнаружено в открытой местности.

Какой могла быть жизнь на Земле 500 млн лет назад

Группа палеонтологов под руководством Минцзина Лю из Университета Чанъань в Китае обнаружила крошечные шарики минералов в возрасте 535 млн. лет, которые могут рассказать о том, какие формы жизни господствовали на нашей планете в этот период.

Обнаруженные объекты имеют размер около миллиметра и представляют собой крошечные эмбрионы животных, обитавших на Земле в ранний кембрийский период. Поделиться

Животные относятся к группе Ecdysozoa, в которую входят насекомые, пауки, ракообразные и черви.