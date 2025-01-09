Под открытым небом. В Чехии нашли доказательства уникального поселения неандертальцев

Чешские археологи обнаружили во время раскопок в области Богемии доказательства поселения неандертальцев, которое датируется 126 000 и 115 000 годами до нашей эры.
Главные тезисы
- Чешские археологи обнаружили уникальное поселение неандертальцев в Богемии, датируемое 126 000-115 000 годами до нашей эры.
- Поселение содержит около 40 объектов, каменные орудия труда и остатки хранилищ, свидетельствуя о его использовании охотниками и собирателями.
- Это первое место неандертальцев под открытым небом в Чехии и, возможно, в Центральной Европе, отличающееся от предыдущих находок в пещерах.
- Найденные артефакты и образцы почвы помогут реконструировать природную среду вокруг участка и расширить понимание жизни неандертальцев в среднем палеолите.
- Открытие этого поселения неандертальцев под открытым небом в Чехии представляет уникальную ценность для археологии и изучения древних человеческих обществ.
В Чехии нашли доказательства уникального поселения неандертальцев
Само открытие, сделанное археологами из Музея богемского рая в Турнове, дает уникальное представление о жизни среднего палеолита.
Находки, обнаруженные в конце октября и начале ноября прошлого года, но объявленные только сейчас, включают около сорока объектов, указывающих на поселение неандертальцев.
Мы обнаружили ямы, заполненные древесным углем и выжженной землей, что свидетельствует о том, что они (неандертальцы — ред.), скорее всего, использовались как камины. Мы также нашли несколько каменных орудий труда и остатки хранилищ. Мы также взяли образцы почвы, на основе которых можем попытаться реконструировать природную среду вокруг участка, заявил представитель музея Роман Сироватко.
По его словам, считается, что это место было местом для охотников и собирателей, которое использовали неандертальцы.
Датирование места подтверждается находками инструментов, таких как скребок яшма, и других мелких артефактов.
Отмечается, что это первое место неандертальцев под открытым небом, которое было обнаружено в Чехии и, возможно, во всей Центральной Европе.
В отличие от предыдущих находок, которые находятся в пещерах, это поселение было обнаружено в открытой местности.
Какой могла быть жизнь на Земле 500 млн лет назад
Группа палеонтологов под руководством Минцзина Лю из Университета Чанъань в Китае обнаружила крошечные шарики минералов в возрасте 535 млн. лет, которые могут рассказать о том, какие формы жизни господствовали на нашей планете в этот период.
Животные относятся к группе Ecdysozoa, в которую входят насекомые, пауки, ракообразные и черви.
Пока исследователи точно не могут определить, какие именно формы имели взрослые особи этих животных, однако они предполагают, что они могли быть тесно связаны с родом Saccorhytus, который представлен исключительно одним видом — крошечным, своеобразным существом кембрийской эпохи без анального отверстия.
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