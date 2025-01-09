Просто неба. У Чехії знайшли докази унікального поселення неандертальців

Чеські археологи виявили під час розкопок в області Богемії докази поселення неандертальців, яке датується між 126 000 і 115 000 роками до нашої ери.

У Чехії знайшли докази унікального поселення неандертальців

Саме відкриття, зроблене археологами з Музею богемського раю в Турнові, надає унікальне уявлення про життя середнього палеоліту.

Знахідки, які були виявлені наприкінці жовтня й початку листопада минулого року, але оголошені лише зараз, включають близько сорока об’єктів, які вказують на поселення неандертальців.

Ми виявили ями, заповнені деревним вугіллям і випаленою землею, що свідчить про те, що вони (неандертальці — ред.), швидше за все, використовувалися як каміни. Ми також виявили кілька кам'яних знарядь праці та залишки сховищ. Ми також взяли зразки ґрунту, на основі яких можемо спробувати реконструювати природне середовище навколо ділянки, — заявив представник музею Роман Сіроватка.

Поселення неандертальців у Богемії

За його словами, вважається, що це місце було місцем для мисливців і збирачів, яке використовували неандертальці.

Датування місця підтверджується знахідками інструментів, таких як яшмовий скребок, та інших дрібних артефактів.

Зазначається, що це перше місце неандертальців просто неба, яке було виявлено ​​в Чехії та, можливо, в усій Центральній Європі.

На відміну від попередніх знахідок, які здебільшого знаходяться в печерах, це поселення було виявлено у відкритій місцевості.

Яким могло бути життя на Землі 500 млн років тому

Група палеонтологів під керівництвом Мінцзіна Лю з Університету Чан'ань у Китаї виявила крихітні кульки мінералів віком у 535 млн років, які можуть розповісти про те, які форми життя панували на нашій планеті у цей період.

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Тварини належать до групи Ecdysozoa, до якої входять комахи, павуки, ракоподібні та черв'яки.