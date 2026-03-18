Ученые нашли "фабрику" неандертальцев — что там производили 125 тыс лет назад

Ученые обнаружили "фабрику" времен неандертальцев по производству костного жира, возраст которой составляет 125 тыс лет. Как пишет Indian Defence Review, она работала как часы.

Новые данные получили ученые из Лейденского университета во время археологических раскопок в Неумарк-Норд в Германии. В своем исследовании они рассказали, что в этом регионе неандертальцы не только охотились на прямоходящих слонов, но и наладили обработку костей животных в очень большом масштабе.

Исследователи сообщили, что это место находится на берегу озера. Они подчеркнули, что неандертальцы выбрали это место не случайно.

Как выяснилось, на "фабрике" неандертальцы, вероятно, обрабатывали кости по меньшей мере 172 млекопитающих, включая оленей, лошадей и туров — ныне вымерший вид крупного рогатого скота.

Процесс состоял из нескольких этапов: жители разрезали кости крупных млекопитающих, чтобы извлечь костный мозг, измельчали эти кости на тысячи фрагментов, а затем нагрели их в воде, чтобы получить калорийный костный жир.

Это был интенсивный, организованный и стратегический процесс. Неандертальцы явно точно управляли ресурсами — планировали охоту, транспортировали туши и перерабатывали жир в специально отведенном месте, — рассказал Лутц Киндлер, первый автор исследования.

Ученый предположил, что неандертальцы, вероятнее всего, также составляли части туш животных в разных точках по всей местности перед их транспортировкой на специальное место для утоления жира.