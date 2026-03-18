Науковці знайшли "фабрику" неандертальців — що там виробляли 125 тис років тому
Вчені виявили "фабрику" часів неандертальців з виробництва кісткового жиру, вік якої становить 125 тис років. Як пише Indian Defence Review, вона працювала як годинник.

  • Науковці виявили “фабрику” неандертальців, де виробляли кістковий жир більше 125 тис років тому.
  • Неандертальці обробляли кістки великих ссавців для отримання калорійного жиру у великому масштабі.
  • Дослідження показало, що неандертальці були організовані та стратегічні у використанні ресурсів для забезпечення свого харчування.

Неандертальці мали велику “фабрику” з переробки кісток

Зазначається, що нові дані отримали вчені з Лейденського університету під час археологічних розкопок у Неумарк-Норд у Німеччині. У своєму дослідженні вони розповіли, що в цьому регіоні неандертальці не тільки полювали на прямобігних слонів, а й налагодили обробку кісток тварин у дуже великому масштабі.

Дослідники повідомили, що це місце знаходиться на березі озера. Вони підкреслили, що неандертальці обрали це місце не випадково.

Як з'ясувалося, на "фабриці" неандертальці, ймовірно, обробляли кістки щонайменше 172 ссавців, включаючи оленів, коней і турів — нині вимерлий вид великої рогатої худоби.

Процес складався з декількох етапів: мешканці розрізали кістки великих ссавців, щоб витягти кістковий мозок, подрібнювали ці кістки на тисячі фрагментів, а потім нагрівали їх у воді, щоб отримати калорійний кістковий жир.

Це був інтенсивний, організований і стратегічний процес. Неандертальці явно точно управляли ресурсами — планували полювання, транспортували туші та переробляли жир у спеціально відведеному місці, — розповів Лутц Кіндлер, перший автор дослідження.

Учений припустив, що неандертальці, найімовірніше, також складували частини туш тварин у різних точках по всій місцевості перед їх транспортуванням на спеціальне місце для витоплення жиру.

Вони розуміли як поживну цінність жиру, так і те, як ефективно його добувати, — підкреслив Кіндлер.

