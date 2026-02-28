Учені розкрили феномен розмноження сучасних людей і неандертальців
Учені виявили вибірковість у паруванні предків людини
Джерело:  Science

У межах нового масштабного генетичного дослідження стало відомо, що спарювання між сучасними людьми та неандертальцями відбувалося переважно між жінками виду Homo sapiens і чоловіками-неандертальцями, але не навпаки.

Головні тези:

  • Соціальна поведінка та міжгрупові контакти відігравали важливу роль в еволюції людства.
  • Розподілення генів можна пояснити особливостями шлюбної поведінки давніх популяцій.

Це вдалося зробити завдяеи аналізк розподілу давньої ДНК у сучасних людей і викопних рештках неандертальців.

Насамперед кинулася у вічі значна нестача неандертальської ДНК у Х-хромосомі сучасної людини.

Однак, що цікаво, у Х-хромосомі неандертальців, навпаки, виявлено більшу частку людської ДНК.

На переконання вчених, подібне асиметричне розподілення генетичного матеріалу можна легко пояснити особливостями шлюбної поведінки давніх популяцій.

Якщо говорити простими словами, то сексуальні контакти частіше відбувалися між чоловіками-неандертальцями та жінками сучасного типу.

Точний характер цих давніх взаємодій залишається невідомим. Однак автори роботи наголошують: отримані дані підкреслюють важливу роль соціальної поведінки та міжгрупових контактів у формуванні еволюційної історії людини.

Завдяки цьому дослідженню вдалося дізнатися нові подробиці співіснування двох близьких видів.

Окрім того, воно вкотре підтвердило, що хід еволюції залежав не лише від біологічних, а й від поведінкових факторів.

