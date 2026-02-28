Ученые раскрыли феномен размножения современных людей и неандертальцев

В рамках нового масштабного генетического исследования стало известно, что спаривание между современными людьми и неандертальцами происходило преимущественно между женщинами вида Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами, но не наоборот.
Главные тезисы
- Социальное поведение и межгрупповые контакты играли немаловажную роль в эволюции человечества.
- Распределение генов можно объяснить особенностями брачного поведения древних популяций.
Ученые обнаружили избирательность во время розмножения наших предков
Это удалось сделать благодаря анализу распределения древней ДНК у современных людей и ископаемых остатках неандертальцев.
В первую очередь бросилась в глаза значительная нехватка неандертальской ДНК в Х-хромосоме современного человека.
Однако, что интересно, в Х-хромосоме неандертальцев, напротив, обнаружена большая часть человеческой ДНК.
По мнению ученых, подобное асимметричное распределение генетического материала можно легко объяснить особенностями брачного поведения древних популяций.
Если говорить простыми словами, сексуальные контакты чаще происходили между мужчинами-неандертальцами и женщинами современного типа.
Благодаря этому исследованию удалось узнать подробности сосуществования двух близких видов.
Кроме того, оно еще раз подтвердило, что ход эволюции зависел не только от биологических, но и от поведенческих факторов.
