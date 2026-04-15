Науковці ошелешили новим відкриттям щодо стосунків неандертальців та ранніх людей
Це відкриття вразило вчених, оскільки стало зрозуміло, що стосунки між ранніми людьми та неандертальцями були складнішими, ніж вважалося раніше.

Головні тези:

  • Науковці узнали, що стосунки між неандертальцями та Homo sapiens були складнішими та взаємодій було багато більше, ніж раніше вважалося.
  • В печері Тіншемет в Ізраїлі виявлені безпрецедентні знахідки, які свідчать про обмін знаннями та культурні взаємодії між неандертальцями та ранніми людьми у часи середнього палеоліту.

Які стосунки були між неандертальцями та людьми: відкриття приголомшило вчених

Регіон Леванту давно визнаний місцем змішання ранніх людей і неандертальців. Свідчення соціальної та культурної поведінки передують усім іншим подібним свідченням у світовій літописі на десятки тисяч років.

У новому дослідженні вчені проаналізували безпрецедентні знахідки з печери Тіншемет в Ізраїлі, щоб зрозуміти взаємовідносини між неандертальцями та Homo sapiens у часи середнього палеоліту.

Це місце виявилося справжньою археологічною та антропологічною скарбницею, де були знайдені скелети, поховання та артефакти, пов'язані з цими похованнями.

Це перші нові поховання людей середнього палеоліту, досліджені за останні 50 років.

Нові дані з печери Тіншемет вказують на те, що ранні люди були не просто сусідами, а активно обмінювалися інформацією та впливали один на одного в плані методів виживання, виготовлення знарядь праці та культури.

При порівнянні знахідок з даними з інших місць Леванту були виявлені схожі знаряддя праці, однакове розташування скелетів у похованнях, предмети, призначені для загробного життя, та наявність фрагментів охри по всій товщі відкладень.

Це вказує на те, що, хоча існували різні типи гомінідів, усі вони поділяли спільні культурні та соціальні практики.

Очевидно, що відносини між ранніми людьми та неандертальцями були складнішими, ніж вважалося раніше.

Розкопки в печері Тіншемет ведуться з 2017 року. Їхня основна мета — з'ясувати природу взаємовідносин між Homo sapiens і неандертальцями в середині палеоліту в цьому регіоні.

Чи існувала між двома групами конкуренція за ресурси, чи вони були мирними сусідами? Щоб знайти відповідь на це питання, дослідники інтегрували дані з чотирьох основних областей — виробництво кам'яних знарядь, стратегії полювання, поведінка та соціальна складність.

Цей комплексний підхід дозволив зробити висновок, що неандертальці, донеандертальці та Homo sapiens, які населяли Левант у різні періоди, вступали у значущі взаємодії, що сприяли обміну знаннями та навичками, що, у свою чергу, призвело до змішання культур між цими групами.

Знахідки в печері Тіншемет дозволяють зазирнути в період доісторичної взаємодії людей, і свідчення вказують на те, що неандертальці та ранні люди не тільки співіснували, але й впливали один на одного у способі життя.

Вчені порівняли Левант із "плавильним котлом", де різні групи людей зустрічалися, взаємодіяли та розвивалися разом.

Доктор Маріон Прево з Єврейського університету в Єрусалимі зазначила, що в середині середньовічного періоду поліпшення клімату збільшило пропускну здатність регіону, що призвело до демографічного зростання та посилення контактів між різними таксонами Homo.

Цей демографічний зсув сприяв соціальним обмінам, які внесли вклад у загальні технологічні та культурні досягнення, що спостерігаються в археологічних знахідках.

Відкриття в печері Тіншемет підтверджують ідею про те, що доісторичні людські групи не були ізольованими, а брали участь у безперервному обміні, який формував їхнє навчання, виживання, культуру та технологічний прогрес.

