Ученые нашли таинственное подземное сооружение древнего города Буто в Египте

Дельта Нила скрывает многие археологические сокровища. Тысячелетиями река приносила сюда ил из верхнего течения, пряча под ним заброшенные древние города. Современные технологии несколько упрощают поиск того, что лежит под несколькими метрами осадочных пород.

Древний город Буто в Египте открыл свои тайны

Как пишет DailyGalaxy, недавно ученые обнаружили крупное подземное сооружение в возрасте более 2,5 тысяч лет на территории археологического памятника Телль-эль-Фараин, которое отождествляют с древним городом Буто. Исследователи предполагают, что речь идет о второстепенном храме или гробнице, хотя окончательное назначение объекта еще не установлено.

Находка стала возможной благодаря сочетанию современных технологий — спутниковых снимков и геофизических методов сканирования подземных слоев. В публикации отмечается, что этот подход позволил избежать хаотических раскопок в сложном регионе, где усложняют работу многовековые наслоения культур и регулярные наводнения.

Археологи объясняют, что у Буто чрезвычайно сложная история заселения: город существовал на протяжении тысячелетий — от додинастического периода до раннеисламских времен. Поэтому культурные слои накладываются друг на друга, что значительно усложняет их исследование. К тому же грунты дельты часто насыщены водой, что делает традиционные раскопки малоэффективными.

Чтобы преодолеть эти трудности, команда Кильского университета вместе с египетскими учеными использовала дистанционное зондирование и электрическую томографию. Сначала спутниковые снимки помогли выявить аномалии в структуре почвы, которые могли свидетельствовать о наличии скрытых объектов. Далее учёные применили метод электрического сопротивления, позволяющий создать трехмерную модель подземного пространства.

Результаты этого исследования демонстрируют эффективность сочетания геофизических измерений и данных дистанционного зондирования, что дало очень точное представление об обнаружении погребенных поселений в сложном регионе, говорится в научной работе, опубликованной в журнале Acta Geophysica.

Обнаруженная постройка имеет размеры примерно 20 на 24 метра и залегает на глубине от 3 до 6 метров. Она датируется периодом двадцать шестой династии Египта — так называемым Саитским временем, когда страна переживала восстановление стабильности после длительных потрясений.

Внутри объекта археологи обнаружили ряд предметов религиозного характера. Среди них — амулеты с изображениями богов Исиды, Гора, Беса и богини Уаджит, тесно связанной с Буто. Особое внимание привлек необычный амулет с гибридным существом, объединяющим черты павиана, сокола и карликового божества Патайкоса. Кроме того, была обнаружена скарабея по стеатиту с именем фараона Тутмоса III, который, вероятно, использовался как печать.

Как отмечают авторы исследования, найденные артефакты — в частности жертвенная чаша, рельеф с богиней Хатхор и разные фигурки — свидетельствуют о культовом или символическом предназначении сооружения, хотя его точная функция пока остается предметом дискуссий.

Особое внимание ученые уделили особенностям строительства. Они установили, что перед строительством территорию специально выровняли слоем песка, чтобы обеспечить стабильность в неустойчивых условиях дельты. Это свидетельствует о высоком уровне инженерного планирования.

Такие подготовительные работы, вероятно, были необходимы из-за склонности региона к затоплениям.