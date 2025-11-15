Ученые обнаружили в Египте загадочные "аномалии"

В пирамиде фараона Менкаура на плато Гиза были обнаружены сразу две "аномалии". Как сообщает Международная команда ученых, речь идет о странных пустотах, находящихся непосредственно за внешним слоем блоков.

Новая тайна пирамиды фараона Менкаура

В ходе нового масштабного исследования были использованы комбинации неинвазивных технологий.

Аномалии, которые ученые определили как A1 и A2, нашли сразу за шлифованными гранитными блоками восточного фасада пирамиды.

Первая полость (A1) имеет размеры примерно 1,5 м × 1,0 м и начинается на глубине 1,35 м. Вторая (A2) меньше — 0,9 м × 0,7 м — на глубине 1,13 м. Эти аномалии ученые интерпретировали как воздушные полости в сплошной известняковой массе. Поделиться

По убеждению ученых, они случайно наткнулись на замурованный "черный ход" в пирамиду.

Слухи о его существовании звучали многие годы, однако до сих пор никаких доказательств не было.

Ученые также предполагают, что полученные данные могут быть интерпретированы другим способом, поскольку применяемый метод исследования имеет свои ограничения. К примеру, это касается сканирования пирамиды.