Науковці виявили в Єгипті загадкові "аномалії"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили в Єгипті загадкові "аномалії"

Нова таємниця піраміди фараона Менкаура
Джерело:  IFLScience

У піраміді фараона Менкаура на плато Гіза були виявлені одразу дві “аномалії”. Яе повідомляє Міжнародна команда вчених, йдеться про дивні порожнини, що знаходяться безпосередньо за зовнішним шаром блоків.

Головні тези:

  • На думку вчених, вони виявили “чорний хід” до піраміди.
  • Попри це, піраміда Менкаура досі залишається однією з найзагадковіших.

Нова таємниця піраміди фараона Менкаура

Під час нового масштабного дослідження були використані комбінації неінвазивних технологій.

Аномалії, які науковці визначили як A1 та A2, знайшли одразу за шліфованими гранітними блоками східного фасаду піраміди.

Перша порожнина (A1) має розміри приблизно 1,5 м × 1,0 м і починається на глибині 1,35 м. Друга (A2) менша — 0,9 м × 0,7 м — на глибині 1,13 м. Ці аномалії вчені інтерпретували як повітряні порожнини у суцільній масі вапнякових блоків.

На переконання науковців, вони випадково натрапили замурований "чорний хід" до піраміди.

Чутки про його існування лунали багато років, однак досі жодних доказів не було.

Вчені також припускають, що отримані дані можуть бути інтерпретовані в інший спосіб, оскільки застосований метод дослідження має свої обмеження. До прикладу, щодо стосується сканування піраміди.

Єгиптологи сподіваються, що подальші дослідження, можливо, з використанням додаткових технологій, розкриють таємниці будівництва піраміди Менкаура, яка зазнала найменше зовнішніх втручань серед головних пірамід Гізи.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження
Венера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?