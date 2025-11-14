Науковці виявили в Єгипті загадкові "аномалії"

У піраміді фараона Менкаура на плато Гіза були виявлені одразу дві “аномалії”. Яе повідомляє Міжнародна команда вчених, йдеться про дивні порожнини, що знаходяться безпосередньо за зовнішним шаром блоків.
Головні тези:
- На думку вчених, вони виявили “чорний хід” до піраміди.
- Попри це, піраміда Менкаура досі залишається однією з найзагадковіших.
Нова таємниця піраміди фараона Менкаура
Під час нового масштабного дослідження були використані комбінації неінвазивних технологій.
Аномалії, які науковці визначили як A1 та A2, знайшли одразу за шліфованими гранітними блоками східного фасаду піраміди.
На переконання науковців, вони випадково натрапили замурований "чорний хід" до піраміди.
Чутки про його існування лунали багато років, однак досі жодних доказів не було.
Вчені також припускають, що отримані дані можуть бути інтерпретовані в інший спосіб, оскільки застосований метод дослідження має свої обмеження. До прикладу, щодо стосується сканування піраміди.
