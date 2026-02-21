Ученые обнаружили главную ошибку в поисках инопланетян

Многие убеждены в том, что в этой необъятной Вселенной мы точно не одиноки. Именно поэтому ученые так много десятилетий посвятили поиску инопланетных цивилизаций. Так почему же их до сих пор не нашли? Кажется, ученые наконец-то обнаружили свою ключевую ошибку в этом увлекательном процессе.

Почему люди до сих пор не нашли инопланетян

По убеждению ученых, все предыдущие поиски были тщетны, поскольку происходили в неправильных локациях.

Долгое время научное сообщество склонялось к мнению, что исключительно вода является одним из ключевых индикаторов наличия любых фортов жизни. Однако его точка зрения изменилась.

Специалисты призывают обратить внимание на планеты, наполненные фосфором и азотом.

Именно без этих двух элементов просто не может существовать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

Ни для кого не секрет, что фосфор незаменим в процессе создания ДНК и РНК, хранящих и передающих генетическую информацию во всех формах жизни.

Что касается азота, то он является важнейшим компонентом белков, которые являются основными строительными блоками клеток.

Своим мнением уже поделился ведущий автор исследования доктор Крейг Уолтон из Цюрихского технологического института: