Науковці виявили головну помилку у пошуках інопланетян

Чимало людей переконані в тому, що в цьому неосяжному Всесвіті ми точно не самотні. Саме тому вчені так багато десятиліть присвятили пошуку інопланетних цивілізацій. Так чому ж їх досі не відшукали? Здається, науковці врешті виявли свою ключову помилку у цьому захопливому процесі.
Головні тези:
- Інопланетян варто шукати на планетах, де є фосфор та азот.
- Йдеться про ключові елементи, які забезпечують існування життя на Землі.
Чому люди досі не відшукали інопланетян
На переконння вчених, усі попередні пошуки були марними, оскільки відбувалися в неправильних локаціях.
Тривалий час наукова спільнота схилялася до думки, що винятково вода є одним з ключових індикаторів наявності будь-яких форт життя. Проте наразі її точка зору змінилася.
Фахівці заклткають звернути увагу на планети, які наповнені фосфором і азотом.
Саме без цих двох елементів просто не може існувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.
Ні для кого не секрет, що фосфор є незамінним у процесі створення ДНК і РНК, які зберігають і передають генетичну інформацію у всіх формах життя.
Що стосується азоту, то він є надважливим компонентом білків, які є основними будівельними блоками клітин.
Своєю думкою уже поділився провідний автор дослідження, доктор Крейг Уолтон з Цюріхського технологічного інституту:
