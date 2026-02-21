Науковці виявили головну помилку у пошуках інопланетян
Науковці виявили головну помилку у пошуках інопланетян

Чому люди досі не відшукали інопланетян
Джерело:  Daily Mail

Чимало людей переконані в тому, що в цьому неосяжному Всесвіті ми точно не самотні. Саме тому вчені так багато десятиліть присвятили пошуку інопланетних цивілізацій. Так чому ж їх досі не відшукали? Здається, науковці врешті виявли свою ключову помилку у цьому захопливому процесі.

Головні тези:

  • Інопланетян варто шукати на планетах, де є фосфор та азот.
  • Йдеться про ключові елементи, які забезпечують існування життя на Землі.

Чому люди досі не відшукали інопланетян

На переконння вчених, усі попередні пошуки були марними, оскільки відбувалися в неправильних локаціях.

Тривалий час наукова спільнота схилялася до думки, що винятково вода є одним з ключових індикаторів наявності будь-яких форт життя. Проте наразі її точка зору змінилася.

Фахівці заклткають звернути увагу на планети, які наповнені фосфором і азотом.

Саме без цих двох елементів просто не може існувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Ні для кого не секрет, що фосфор є незамінним у процесі створення ДНК і РНК, які зберігають і передають генетичну інформацію у всіх формах життя.

Що стосується азоту, то він є надважливим компонентом білків, які є основними будівельними блоками клітин.

Своєю думкою уже поділився провідний автор дослідження, доктор Крейг Уолтон з Цюріхського технологічного інституту:

Цілком імовірно, що десь є планета, яка виглядає чудово — з океанами і навіть сушею — але на ній немає життя і ніколи не буде, тому що інші необхідні елементи практично відсутні.

