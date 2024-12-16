Ученые из Геологической службы США обнаружили огромные залежи водорода в недрах Земли, даже части из которых хватит на обеспечение человечества энергией по крайней мере на ближайшие 200 лет.

Какие запасы водорода хоронят недра нашей планеты

По результатам исследования американских геофизиков, в недрах Земли может храниться до 6,2 трлн тонн водорода, что примерно в 26 раз превышает количество потенциально еще не добываемой нефти.

Однако ученые точно не знают, где именно могут храниться эти запасы водорода.

Американские геофизики предполагают, что большая часть этих запасов водорода может находиться слишком глубоко или слишком далеко от побережья, что значительно усложняет доступ к ним.

Предприятие по производству водорода

При этом ряд запасов может быть слишком мал, что делает их добычу экономически нецелесообразным.

По словам нефтяного геохимика и ведущего автора исследования Джеффри Эллиса из Геологической службы США, запасы водорода более чем в достаточном количестве доступны, несмотря на вероятностные ограничения.

Всего 2% водорода, обнаруженного в исследовании (приблизительно 124 миллиарда тонн), хватит на то, чтобы «обеспечить весь водород, необходимый нам для достижения нулевого уровня [углерода] в течение нескольких сотен лет, — объясняет Джеффри Эллис. Поделиться

Соавтор исследования, геолог Сара Гельман добавляет, что количество энергии, которую можно извлечь из этого водорода, вдвое превышает энергию, хранящуюся во всех известных запасах природного газа на Земле.

Для оценки запасов водорода в недрах Земли американские геологи использовали модель, учитывающую скорость, с которой газ образуется под землей, количество, которое может быть захвачено в резервуарах, и количество, теряемое в результате различных процессов, таких как утечка из горных пород в атмосферу.

Как удалось узнать большое количество водорода в недрах Земли

Джеффри Элис отмечает, что образование водорода происходит в результате химических реакций в горных породах. Простейшей из этих реакций является распад воды на водород и кислород.

На самом деле, существуют десятки естественных процессов, которые способны генерировать водород, но большинство из них генерируют очень небольшие количества, — объясняет американский ученый. Поделиться

До недавнего времени у ученых не было информации об образовании водорода в недрах Земли.

Парадигма на протяжении всей моей карьеры заключалась в том, что водород где-то там, он встречается, но это очень маленькая молекула, поэтому она легко ускользает из-за небольших пор, трещин и камней, — добавляет Джеффри Эллис. Поделиться

Однако представления ученых изменились после обнаружения больших залежей водорода в Западной Африке, а затем в одной из шахт на территории Албании.

Теперь известно, что водород действительно скапливается под землей, и некоторые из этих резервуаров могут быть очень значительными.

Однако Джеффри Эллис предупреждает, что результаты исследования связаны с большой неопределенностью.

Наиболее вероятное значение, основанное на предположениях модели, составило 6,2 трлн.

Согласно прогнозам, в будущем доля водорода в энергоснабжении в некоторых секторах составит 30%, а глобальный спрос на него к 2030 году вырастет в пять раз.

Преимущества использования природного водорода заключаются в том, что для его производства не нужен источник энергии, а подземные резервуары могут хранить газ до тех пор, пока он не понадобится.

Но все же остается открытым вопрос, где именно храниться этот водород. Его расположение влияет на то, насколько он доступен для добычи.