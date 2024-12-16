Науковці з Геологічної служби США виявили величезні поклади водню у надрах Землі, навіть частини з яких вистачить на забезпечення людства енергією принаймні на найближчі 200 років.

Які запаси водню ховають надра нашої планети

За результатами дослідження американських геофізиків, у надрах Землі може зберігатись до 6,2 трлн тонн водню, що приблизно у 26 разів перевищує кількість потенційно ще не видобутої нафти.

Однак наразі науковці точно не знають, де саме можуть зберігатись ці запаси водню.

Американські геофізики припускають, що більша частина цих запасів водню може перебувати занадто глибоко або занадто далеко від узбережжя, що значно ускладнює доступ до них.

Підприємство з виробництва водню

При цьому низка запасів може бути занадто малою, що робить їхній видобуток економічно недоцільним.

За словами нафтового геохіміка та провідного автора дослідження Джеффрі Елліса з Геологічної служби США, запаси водню більш ніж у достатній кількості доступні, попри йомовірні обмеження.

Усього 2% водню, виявленого в дослідженні (приблизно 124 мільярди тонн), вистачить на те, щоб «забезпечити весь водень, необхідний нам для досягнення нульового рівня [вуглецю] протягом кількох сотень років, — пояснює Джеффрі Елліс. Поширити

Співавтор дослідження, геолог Сара Гельман додає, що кількість енергії, яку можна отримати з цього водню, вдвічі перевищує енергію, що зберігається у всіх відомих запасах природного газу на Землі.

Для оцінки запасів водню у надрах Землі американські геологи використали модель, що враховує швидкість, з якою газ утворюється під землею, кількість, яка може бути захоплена в резервуарах, і кількість, що втрачається внаслідок різноманітних процесів, таких як витік з гірських порід в атмосферу.

Як вдалось дізнатись про велику кількість водню у надрах Землі

Джеффрі Еліс зазначає, що утворення водню відбувається внаслідок хімічних реакцій у гірських породах. Найпростішою з цих реакцій є розпад води на водень та кисень.

Насправді існують десятки природних процесів, які здатні генерувати водень, але більшість із них генерують дуже невеликі кількості, — пояснює американський науковець. Поширити

До недавнього часу науковці не мали інформації про утворення водню у надрах Землі.

Парадигма протягом усієї моєї кар'єри полягала в тому, що водень десь там, він зустрічається, але це дуже маленька молекула, тому вона легко вислизає через невеликі пори, тріщини та камені, — додає Джеффрі Елліс. Поширити

Однак уявлення науковців змінились після виявлення великих покладів водню у у Західній Африці, а потім — в одній з шахт на території Албанії.

Тепер відомо, що водень дійсно накопичується під землею, і деякі з цих резервуарів можуть бути дуже значними.

Однак Джеффрі Елліс попереджає, що результати дослідження наразі пов’язані із великою невизначенністю.

Найбільш ймовірне значення, засноване на припущеннях моделі, становило 6,2 трлн.

Згідно з прогнозами, у майбутньому частка водню в енергопостачанні в деяких секторах становитиме 30%, а глобальний попит на нього до 2030 року зросте вп'ятеро.

Переваги використання природного водню полягають у тому, що для його виробництва не потрібне джерело енергії, а підземні резервуари можуть зберігати газ доти, доки він не знадобиться.

Але все ж таки залишається відкритим питання, де саме зберігатися цей водень. Його розташування впливає те, наскільки він доступний для видобутку.