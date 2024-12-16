Науковці з Геологічної служби США виявили величезні поклади водню у надрах Землі, навіть частини з яких вистачить на забезпечення людства енергією принаймні на найближчі 200 років.
Головні тези:
- За результатами дослідження американських геофізиків, у надрах Землі може зберігатись до 6,2 трлн тонн водню, що перевищує кількість потенційно ще не видобутої нафти.
- Водень у Землі генерується через хімічні реакції у гірських породах, і його поклади можуть бути значними, але дослідження все ще пов'язані з невизначеністю.
- Прогнозується, що у майбутньому використання природного водню стане значним в енергопостачанні, зокрема 30% в певних секторах, зі зростанням глобального попиту на нього.
- Для виробництва водню не потрібне джерело енергії, а його підземні резервуари здатні довго його зберігати, надаючи переваги у забезпеченні енергії.
- Хоча запаси водню в надрах Землі обіцяють значну перспективу для майбутнього, знання про їх розташування і доступність для видобутку залишаються предметом подальших досліджень.
Які запаси водню ховають надра нашої планети
За результатами дослідження американських геофізиків, у надрах Землі може зберігатись до 6,2 трлн тонн водню, що приблизно у 26 разів перевищує кількість потенційно ще не видобутої нафти.
Однак наразі науковці точно не знають, де саме можуть зберігатись ці запаси водню.
Американські геофізики припускають, що більша частина цих запасів водню може перебувати занадто глибоко або занадто далеко від узбережжя, що значно ускладнює доступ до них.
При цьому низка запасів може бути занадто малою, що робить їхній видобуток економічно недоцільним.
За словами нафтового геохіміка та провідного автора дослідження Джеффрі Елліса з Геологічної служби США, запаси водню більш ніж у достатній кількості доступні, попри йомовірні обмеження.
Співавтор дослідження, геолог Сара Гельман додає, що кількість енергії, яку можна отримати з цього водню, вдвічі перевищує енергію, що зберігається у всіх відомих запасах природного газу на Землі.
Для оцінки запасів водню у надрах Землі американські геологи використали модель, що враховує швидкість, з якою газ утворюється під землею, кількість, яка може бути захоплена в резервуарах, і кількість, що втрачається внаслідок різноманітних процесів, таких як витік з гірських порід в атмосферу.
Як вдалось дізнатись про велику кількість водню у надрах Землі
Джеффрі Еліс зазначає, що утворення водню відбувається внаслідок хімічних реакцій у гірських породах. Найпростішою з цих реакцій є розпад води на водень та кисень.
До недавнього часу науковці не мали інформації про утворення водню у надрах Землі.
Однак уявлення науковців змінились після виявлення великих покладів водню у у Західній Африці, а потім — в одній з шахт на території Албанії.
Тепер відомо, що водень дійсно накопичується під землею, і деякі з цих резервуарів можуть бути дуже значними.
Однак Джеффрі Елліс попереджає, що результати дослідження наразі пов’язані із великою невизначенністю.
Найбільш ймовірне значення, засноване на припущеннях моделі, становило 6,2 трлн.
Згідно з прогнозами, у майбутньому частка водню в енергопостачанні в деяких секторах становитиме 30%, а глобальний попит на нього до 2030 року зросте вп'ятеро.
Переваги використання природного водню полягають у тому, що для його виробництва не потрібне джерело енергії, а підземні резервуари можуть зберігати газ доти, доки він не знадобиться.
Але все ж таки залишається відкритим питання, де саме зберігатися цей водень. Його розташування впливає те, наскільки він доступний для видобутку.
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