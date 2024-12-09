Ученые открыли необычную экзопланету. Чем она особенная
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Наука и медицина
Дата публикации

Ученые открыли необычную экзопланету. Чем она особенная

Экзопланета
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Источник:  Science Alert

Астрофизики NASA еще в 2016 году обнаружили новую экзопланету с чрезвычайно высокой плотностью, получившей название K2-360 b.

Главные тезисы

  • Экзопланета K2-360 b имеет чрезвычайную плотность, равную плотности свинца, что делает ее одной из самых плотных известных планет.
  • Исследования показали, что K2-360 b могла быть ядром более крупной планеты, лишенной атмосферы из-за близости к материнской звезде.
  • Планета K2-360 c, находящаяся в этой системе, находится на значительном расстоянии от звезды и обладает параметрами, сравнимыми с Нептуном.
  • Модели показывают, что K2-360 c могла вытолкнуть внутреннюю планету на ее орбиту с высоким эксцентриситетом, что указывает на интересные миграционные процессы в системе.
  • Открытие экзопланеты K2-360 b открывает новые перспективы для изучения эволюции планетарных систем и понимания происхождения и структуры планет во вселенной.

Чем особенно экзопланета K2-360 b

По оценкам астрофизиков NASA, масса K2-360 b в 7,7 раз больше земной, однако ее диаметр всего в 1,6 раз больше, чем у нашей планеты.

Таким образом, плотность обнаруженной экзопланеты составляет примерно 11 граммов на кубический сантиметр, что примерно равно плотности свинца.

Таким образом, K2-360 b вошла в список самых плотных известных экзопланет.

Астрофизики NASA открыли одну из самых плотных экзопланет в мире
Экзопланета

Планета вращается вокруг материнской звезды всего за 21 час, что позволяет ответить на вопрос о ее аномально высокой плотности.

K2-360 b была обнаружена в 2016 году, когда миссия NASA K2 зафиксировала прохождение тени планеты перед ее звездой. Последующие наблюдения позволили астрономам измерить массу и радиус, которые затем можно было использовать для расчета ее плотности.

Плотность планеты, сравнимая со свинцом, делает ее «членом» очень узкой группы небесных тел. Ее плотность вдвое больше, чем у Земли, и больше, чем у других плотных планет, включая GJ 367b и TOI-1853b.

TOI-4603b превосходит K2-360 b по плотности с колоссальным показателем 14,1 г на кубический сантиметр. Но она находится на грани того, что можно назвать планетой. Вероятно, объект можно было бы назвать коричневым карликом или «несостоявшейся звездой».

На противоположном конце шкалы находятся экзопланеты в системе Kepler 51 с плотностью всего 0,03 г на кубический сантиметр. Это сравнимо с плотностью сахарной ваты.

Для того чтобы выяснить, почему K2-360 b стала столь плотной, ученые создали модель развития этой надземли, основанную на наблюдениях за планетой и ее звездой. Эта модель показала, что экзопланета, вероятно, имеет плотное железное ядро, составляющее примерно 48% ее массы.

Ученые считают, что K2-360 b когда-то могла быть ядром гораздо большей планеты, которая находилась на большем удалении от материнской звезды.

Впоследствии эта планета переместилась ближе к звезде, где из-за интенсивного излучения она была лишена атмосферы и остались лишь жесткие фрагменты камня, покрытого потоками лавы.

Что известно о еще одной планете в системе

Ученые выяснили, что в системе находится еще одна планета — K2-360 c. Это гораздо более крупная планета, которая находится на значительном расстоянии от материнской звезды.

Размеры и плотность этой планеты, вероятно, сравнимы с такими параметрами у Нептуна.

Наши динамические модели указывают, что K2-360 c могла вытолкнуть внутреннюю планету на ее узкую орбиту с помощью процесса, называемого миграцией с высоким эксцентриситетом. Он включает гравитационные взаимодействия, которые сначала делают орбиту внутренней планеты очень эллиптической, прежде чем приливные силы постепенно скругляют ее вблизи звезды. С другой стороны, приливная округлость могла быть вызвана наклоном оси вращения планеты, — объяснил астрофизик из Института Нильса Бора Алессандро Трани.

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