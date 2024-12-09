Астрофізики NASA ще у 2016 році виявили нову екзопланету з надзвичайно високою щільністю, яка отримала назву K2-360 b.

Чим особлива екзопланета K2-360 b

За оцінками астрофізиків NASA, маса K2-360 b в 7,7 разів більша за земну, однак її діаметр усього в 1,6 разів більший, ніж у нашої планети.

Таким чином щільність виявленої екзопланети становить приблизно 11 грамів на кубічний сантиметр, що приблизно дорівнює щільності свинцю.

Таким чином K2-360 b увійшла до списку найщільніших відомих екзопланет.

Екзопланета

Планета обертається навколо материнської зірки всього за 21 годину, що дозволяє відповісти на питання щодо її аномально високої щільності.

K2-360 b була виявлена у 2016 році, коли місія NASA K2 зафіксувала проходження тіні планети перед її зіркою. Наступні спостереження дозволили астрономам виміряти її масу та радіус, які потім можна було використовувати для розрахунку її щільності.

Щільність планети, яку можна порівняти зі свинцем, робить її «членом» дуже вузької групи небесних тіл. Її щільність вдвічі більша, ніж у Землі, і більша, ніж в інших щільних планет, включаючи GJ 367b та TOI-1853b.

TOI-4603b перевершує K2-360 b за щільністю з колосальним показником 14,1 грама на кубічний сантиметр. Але вона на межі того, що можна назвати планетою. Ймовірно, об'єкт можна було б назвати коричневим карликом або «зіркою, що не відбулася».

На протилежному кінці шкали знаходяться екзопланети в системі Kepler 51 із щільністю всього 0,03 грами на кубічний сантиметр. Це можна порівняти із щільністю цукрової вати.

Для того, щоб з'ясувати, чому K2-360 b стала такою щільною, вчені створили модель розвитку цієї надземлі, що базується на спостереженнях за планетою та її зіркою. Ця модель показала, що екзопланета, ймовірно, має щільне залізне ядро, яке становить приблизно 48% її маси.

Вчені важають, що K2-360 b колись могла бути ядром набагато більшої планети, яка знаходилась на більшому віддалені від материнської зірки.

Згодом ця планета перемістилась ближче до зірки, де через інтенсивне випромінювання вона була позбавлена атмосфери і залишились лише тверді фрагменти каменю, покритого потоками лави.

Що відомо про ще одну планету у системі

Вчені з'ясували, що в системі знаходиться ще одна планета — K2-360 c. Це набагато більша планета, яка знаходиться на значній відстані від материнської зірки.

Розміри та щільність цієї планети, ймовірно, можна порівняти з такими параметрами у Нептуна.