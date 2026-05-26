Ученые предупреждают о сверхмощных супервспышках на Солнце

Ученые начали бить тревогу, поскольку резко возросла вероятность возникновения чрезвычайно мощных солнечных вспышек, которые также очень часто называют супервспышками. Если они начнутся, то в зоне риска окажется возможность функционирования спутников, энергосетей и систем связи.

Новые супервспышки на Солнце — к чему готовиться

За изучение этого вопроса принялись ученые под руководством Национального автономного университета Мексики.

Именно им удалось создать специальную систему прогнозирования солнечных вспышек высшего класса.

Что важно понимать, речь идет о вспышках, интенсивность которых превышает класс X10 по стандартной шкале.

Исследователи пришли к выводу, что в течение текущего 25-го солнечного цикла наше светило, вероятно, уже должно было спровоцировать солнечную вспышку высшего класса.

По словам ученых, они не ставили своей целью спрогнозировать точный момент возникновения вспышки, а лишь создали вероятностную систему.

В ее пределах есть возможность определить периоды времени, а также локации на Солнце, где вероятность возникновения экстремальных вспышек действительно высокая.

Благодаря этому ученые зафиксировали повторяющиеся солнечные ритмы — речь идет о циклах продолжительностью примерно 1,7 года и семь лет — связанных с массивными колебаниями в солнечной плазме.

Так стало известно, что когда оба цикла совпадают в положительной фазе, вероятность вспышки "S-класса" резко возрастает.