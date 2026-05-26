Ученые предупреждают о сверхмощных супервспышках на Солнце
Источник:  Forbes

Ученые начали бить тревогу, поскольку резко возросла вероятность возникновения чрезвычайно мощных солнечных вспышек, которые также очень часто называют супервспышками. Если они начнутся, то в зоне риска окажется возможность функционирования спутников, энергосетей и систем связи.

Главные тезисы

  • Конкретную дату супервспышки определить практически невозможно.
  • События на Солнце могут повлиять на планирование предстоящих пилотируемых космических полетов.

За изучение этого вопроса принялись ученые под руководством Национального автономного университета Мексики.

Именно им удалось создать специальную систему прогнозирования солнечных вспышек высшего класса.

Что важно понимать, речь идет о вспышках, интенсивность которых превышает класс X10 по стандартной шкале.

Исследователи пришли к выводу, что в течение текущего 25-го солнечного цикла наше светило, вероятно, уже должно было спровоцировать солнечную вспышку высшего класса.

По словам ученых, они не ставили своей целью спрогнозировать точный момент возникновения вспышки, а лишь создали вероятностную систему.

В ее пределах есть возможность определить периоды времени, а также локации на Солнце, где вероятность возникновения экстремальных вспышек действительно высокая.

Благодаря этому ученые зафиксировали повторяющиеся солнечные ритмы — речь идет о циклах продолжительностью примерно 1,7 года и семь лет — связанных с массивными колебаниями в солнечной плазме.

Так стало известно, что когда оба цикла совпадают в положительной фазе, вероятность вспышки "S-класса" резко возрастает.

В целом ученые определили два основных периода в течение 25-го солнечного цикла, когда вероятность супервспышки "S-класса" самая высокая. Один из них охватывает период с середины 2025 по середину 2026 года, а другой прогнозируется на начало-середину 2027 года.

