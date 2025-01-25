Самая яркая комета в 2025 году ATLAS (C/2024 G3) создала настоящее зрелище в ночном небе, пролетев рекордно близко от Солнца и вызвав восхищение у астрономов и наблюдателей.

Как проходил пролет кометы ATLAS вблизи Солнца

Траектория кометы оказалась втрое ближе к Солнцу, чем орбита Меркурия.

В момент достижения ближайшей точки в направлении Солнца 13 января комета засияла как настоящая звезда, лишь немного уступая яркости Венери.

Благодаря этому она стала одной из самых ярких комет в этом году.

Космический аппарат NASA и ESA SOHO зафиксировал удивительное приближение кометы к Солнцу с помощью инструмента LASCO.

Яркость кометы достигла такого уровня, что перегрузила сенсоры, создавая горизонтальные полосы на изображениях.

Что известно о дальнейшей судьбе кометы

Из-за мощного нагревания и солнечной радиации комета смогла просуществовать лишь около недели после рекордного приближения к Солнцу, а затем распалась на отдельные части.

При этом ее остатки создали еще более впечатляющий хвост, который наблюдали даже астронавты из МКС.

Комета ATLAS, вероятно, происходит из облака Оорта — региона с ледяными телами в окрестностях Солнечной системы. Ее путешествие в Солнце заняло примерно 160 тыс. лет, и стало последним.

Несмотря на то, что комету не могли увидеть в Северном полушарии, жители Южного полушария наслаждались ее красотой. Изображения, сделанные с Земли и орбиты, стали свидетельством о ее короткой "жизни" в космосе.