Самая яркая комета в 2025 году ATLAS (C/2024 G3) создала настоящее зрелище в ночном небе, пролетев рекордно близко от Солнца и вызвав восхищение у астрономов и наблюдателей.
Главные тезисы
- Комета ATLAS (C/2024 G3) поразила астрономов своим ярким пролетом вблизи Солнца, создав великолепное астрономическое зрелище.
- Траектория кометы была втрое ближе к Солнцу, чем орбита Меркурия, привлекая внимание ученых и наблюдателей.
- Из-за мощного нагревания и солнечной радиации комета распалась на отдельные части, создавая еще более впечатляющий хвост.
- Космические аппараты NASA и ESA зафиксировали удивительное приближение кометы к Солнцу, что стало уникальным событием в астрономии.
- Путешествие кометы ATLAS к Солнцц заняло примерно 160 тыс. лет, после чего она распалась, оставив в памяти незабываемое шоу на ночном небе.
Как проходил пролет кометы ATLAS вблизи Солнца
Траектория кометы оказалась втрое ближе к Солнцу, чем орбита Меркурия.
В момент достижения ближайшей точки в направлении Солнца 13 января комета засияла как настоящая звезда, лишь немного уступая яркости Венери.
Благодаря этому она стала одной из самых ярких комет в этом году.
Космический аппарат NASA и ESA SOHO зафиксировал удивительное приближение кометы к Солнцу с помощью инструмента LASCO.
Яркость кометы достигла такого уровня, что перегрузила сенсоры, создавая горизонтальные полосы на изображениях.
Что известно о дальнейшей судьбе кометы
Из-за мощного нагревания и солнечной радиации комета смогла просуществовать лишь около недели после рекордного приближения к Солнцу, а затем распалась на отдельные части.
При этом ее остатки создали еще более впечатляющий хвост, который наблюдали даже астронавты из МКС.
Комета ATLAS, вероятно, происходит из облака Оорта — региона с ледяными телами в окрестностях Солнечной системы. Ее путешествие в Солнце заняло примерно 160 тыс. лет, и стало последним.
Несмотря на то, что комету не могли увидеть в Северном полушарии, жители Южного полушария наслаждались ее красотой. Изображения, сделанные с Земли и орбиты, стали свидетельством о ее короткой "жизни" в космосе.
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