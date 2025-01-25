Найяскравіша комета у 2025 році ATLAS (C/2024 G3) створила справжнє видовище у нічному небі, пролетівши рекордно близько від Сонця і викликавши захоплення в астрономів та спостерігачів.
Головні тези:
- Комета ATLAS (C/2024 G3) вразила астрономів у 2025 році своїм надзвичайним яскравим пролітом поблизу Сонця.
- Траєкторія комети виявилась утричі ближчою до Сонця, ніж орбіта Меркурію, залишаючи за собою видовищний слід на нічному небі.
- Космічні апарати NASA та ESA зафіксували неймовірне наближення комети до Сонця та її розпад на окремі частини через потужне нагрівання.
- Комета ATLAS, ймовірно, походить із хмари Оорта та прямувала до Сонця приблизно 160 тис років, створивши чудове астрономічне видовище.
- Хоча комету не можна було побачити в Північній півкулі, мешканці Південної півкулі насолоджувалися її красою із Землі та орбіти.
Як проходив проліт комети ATLAS поблизу Сонця
Траєкторія комети виявилась утричі ближчою до Сонця ніж орбіта Меркурію.
У момент досягнення найближчої точки у напрямку Сонця 13 січня комета засяяла як справжня зірка, лише трохи поступаючись яскравістю Венері.
Завдяки цьому вона стала однією з найяскравіших комет у цьому році.
Космічний апарат NASA та ESA SOHO зафіксував дивовижне наближення комети до Сонця за допомогою інструменту LASCO.
Яскравість комети досягла такого рівня, що перевантажила сенсори, створюючи горизонтальні смуги на зображеннях.
Що відомо про подальшу долю комети
Через потужне нагрівання та сонячну радіацію комета змогла проіснувати лише близько тижня після рекордного наближення до Сонця, а потім розпалась на окремі частини.
При цьому її залишки створили ще більш вражаючий хвіст, який спостерігали навіть астронавти з МКС.
Комета ATLAS, ймовірно, походить із хмари Оорта — регіону з крижаними тілами на околицях Сонячної системи. Її подорож до Сонця зайняла приблизно 160 тис років, і стала останньою.
Незважаючи на те, що комету не могли побачити в Північній півкулі, мешканці Південної півкулі насолоджувалися її красою. Зображення, зроблені з Землі та орбіти, стали свідченням про її коротке "життя" в космосі.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-