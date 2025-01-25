Найяскравіша комета у 2025 році ATLAS (C/2024 G3) створила справжнє видовище у нічному небі, пролетівши рекордно близько від Сонця і викликавши захоплення в астрономів та спостерігачів.

Як проходив проліт комети ATLAS поблизу Сонця

Траєкторія комети виявилась утричі ближчою до Сонця ніж орбіта Меркурію.

У момент досягнення найближчої точки у напрямку Сонця 13 січня комета засяяла як справжня зірка, лише трохи поступаючись яскравістю Венері.

Завдяки цьому вона стала однією з найяскравіших комет у цьому році.

Космічний апарат NASA та ESA SOHO зафіксував дивовижне наближення комети до Сонця за допомогою інструменту LASCO.

Яскравість комети досягла такого рівня, що перевантажила сенсори, створюючи горизонтальні смуги на зображеннях.

Що відомо про подальшу долю комети

Через потужне нагрівання та сонячну радіацію комета змогла проіснувати лише близько тижня після рекордного наближення до Сонця, а потім розпалась на окремі частини.

При цьому її залишки створили ще більш вражаючий хвіст, який спостерігали навіть астронавти з МКС.

Комета ATLAS, ймовірно, походить із хмари Оорта — регіону з крижаними тілами на околицях Сонячної системи. Її подорож до Сонця зайняла приблизно 160 тис років, і стала останньою.

Незважаючи на те, що комету не могли побачити в Північній півкулі, мешканці Південної півкулі насолоджувалися її красою. Зображення, зроблені з Землі та орбіти, стали свідченням про її коротке "життя" в космосі.