Найяскравіша комета у цьому році ATLAS C/2024 G3 стрімко наближається до Сонця і, ймовірно, буде у полі зору жителів Землі.

Що відомо про стрімке наближення ATLAS C/2024 G3 до Сонця

Очікується, що комета наблизиться до нашої материнської зірки на відстань 13,5 млн км вже 13 січня цього року.

Наразі астрономи не можуть визначити, чи переживе комета це зближення, однак вона сяятиме яскравіше за Венеру.

Найкраще її буде видно у Південній півкулі після заходу Сонця в середині січня.

Система останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) відкрила комету, яка тепер має її ім'я, 5 квітня 2024 року. Ця довгоперіодична комета проходить орбіту навколо Сонця приблизно за 160 тис років. Астрономи вважають, що вона, ймовірно, вже колись пролітала повз Сонце, тому це може збільшити її шанси пережити ще одне близьке зіткнення, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Комета

Комета може стати яскравою до зоряної величини — 6,9 13 січня 2025 року.

Такий яскравий об'єкт було б видно і на денному небі, проте в цьому випадку комета буде настільки близько до Сонця, що шукати її при денному світлі буде небезпечно.

Інші оцінки зоряної величини дещо нижчі. Наприклад, на чудовій вебсторінці Г. ван Буйтенена пікова зоряна величина комети АТЛАС становить -3.9. Але це все одно яскравіше за будь-яку зірку (не рахуючи Сонця), — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Як можна буде побачити комету ATLAS C/2024 G3

Жителі південної півкулі зможуть побачити комету одразу після заходу сонця з середини січня і до кінця місяця. Спершу вона перебуватиме дуже низько у небі, однак згодом підійметься вище і почне темнішати.

Вперше її можна буде побачити 16 січня, коли комета почне виходити з-під сонячних відблисків.