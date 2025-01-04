До Сонця наближається найяскравіша комета 2025 року. Коли її можна буде побачити
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

До Сонця наближається найяскравіша комета 2025 року. Коли її можна буде побачити

Комета
Джерело:  online.ua

Найяскравіша комета у цьому році ATLAS C/2024 G3 стрімко наближається до Сонця і, ймовірно, буде у полі зору жителів Землі. 

Головні тези:

  • Найяскравіша комета 2025 року ATLAS C/2024 G3 наближається до Сонця, очікується, що її буде видно навіть у денному небі.
  • Комету можна буде побачити найкраще в Південній півкулі після заходу Сонця в середині січня 2025 року.
  • ATLAS C/2024 G3 має незвичайно яскраву зоряну величину, що робить її одним із найвразливіших об'єктів для спостереження на небі.
  • Комета вперше з'явилася у полі зору астрономів 5 квітня 2024 року та може пережити близьке зіткнення з Сонцем.
  • Найкращі можливості побачити комету ATLAS C/2024 G3 матимуть жителі південної півкулі, які зможуть її спостерігати вже з середини січня та до кінця місяця.

Що відомо про стрімке наближення ATLAS C/2024 G3 до Сонця

Очікується, що комета наблизиться до нашої материнської зірки на відстань 13,5 млн км вже 13 січня цього року.

Наразі астрономи не можуть визначити, чи переживе комета це зближення, однак вона сяятиме яскравіше за Венеру.

Найкраще її буде видно у Південній півкулі після заходу Сонця в середині січня.

Система останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) відкрила комету, яка тепер має її ім'я, 5 квітня 2024 року. Ця довгоперіодична комета проходить орбіту навколо Сонця приблизно за 160 тис років. Астрономи вважають, що вона, ймовірно, вже колись пролітала повз Сонце, тому це може збільшити її шанси пережити ще одне близьке зіткнення, — зазначається у матеріалі видання.

Жителі Землі зможуть невдовзі побачити найяскравішу комету 2025 року ATLAS C/2024 G3
Комета

Комета може стати яскравою до зоряної величини — 6,9 13 січня 2025 року.

Такий яскравий об'єкт було б видно і на денному небі, проте в цьому випадку комета буде настільки близько до Сонця, що шукати її при денному світлі буде небезпечно. 

Інші оцінки зоряної величини дещо нижчі. Наприклад, на чудовій вебсторінці Г. ван Буйтенена пікова зоряна величина комети АТЛАС становить -3.9. Але це все одно яскравіше за будь-яку зірку (не рахуючи Сонця), — підкреслюють автори матеріалу.

Як можна буде побачити комету ATLAS C/2024 G3

Жителі південної півкулі зможуть побачити комету одразу після заходу сонця з середини січня і до кінця місяця. Спершу вона перебуватиме дуже низько у небі, однак згодом підійметься вище і почне темнішати.

Вперше її можна буде побачити 16 січня, коли комета почне виходити з-під сонячних відблисків. 

Для 90% населення, що живе на північ від екватора, комета опускатиметься на південь, коли вийде з орбіти Сонця. Ті, хто живе далі на південь у Північній півкулі, матимуть більше шансів побачити її одразу після перигелію, дивлячись на захід сонця. І, можливо, якщо АТЛАС має довгий хвіст, ми зможемо побачити хвіст після заходу сонця, навіть коли голова комети буде закрита горизонтом. Таке вже траплялось раніше, як з кометою Макнота, — пояснюють астрономи.

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