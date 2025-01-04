Найяскравіша комета у цьому році ATLAS C/2024 G3 стрімко наближається до Сонця і, ймовірно, буде у полі зору жителів Землі.
Головні тези:
- Найяскравіша комета 2025 року ATLAS C/2024 G3 наближається до Сонця, очікується, що її буде видно навіть у денному небі.
- Комету можна буде побачити найкраще в Південній півкулі після заходу Сонця в середині січня 2025 року.
- ATLAS C/2024 G3 має незвичайно яскраву зоряну величину, що робить її одним із найвразливіших об'єктів для спостереження на небі.
- Комета вперше з'явилася у полі зору астрономів 5 квітня 2024 року та може пережити близьке зіткнення з Сонцем.
- Найкращі можливості побачити комету ATLAS C/2024 G3 матимуть жителі південної півкулі, які зможуть її спостерігати вже з середини січня та до кінця місяця.
Що відомо про стрімке наближення ATLAS C/2024 G3 до Сонця
Очікується, що комета наблизиться до нашої материнської зірки на відстань 13,5 млн км вже 13 січня цього року.
Наразі астрономи не можуть визначити, чи переживе комета це зближення, однак вона сяятиме яскравіше за Венеру.
Найкраще її буде видно у Південній півкулі після заходу Сонця в середині січня.
Комета може стати яскравою до зоряної величини — 6,9 13 січня 2025 року.
Такий яскравий об'єкт було б видно і на денному небі, проте в цьому випадку комета буде настільки близько до Сонця, що шукати її при денному світлі буде небезпечно.
Як можна буде побачити комету ATLAS C/2024 G3
Жителі південної півкулі зможуть побачити комету одразу після заходу сонця з середини січня і до кінця місяця. Спершу вона перебуватиме дуже низько у небі, однак згодом підійметься вище і почне темнішати.
Вперше її можна буде побачити 16 січня, коли комета почне виходити з-під сонячних відблисків.
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