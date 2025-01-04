Самая яркая комета в этом году ATLAS C/2024 G3 стремительно приближается к Солнцу и, вероятно, будет в поле зрения жителей Земли.

Что известно о стремительном приближении ATLAS C/2024 G3 к Солнцу

Ожидается , что комета приблизится к нашей материнской звезде на расстояние 13,5 млн. км уже 13 января этого года.

Астрономы не могут определить, переживет ли комета это сближение, однако она будет сиять ярче Венеры.

Лучше всего она будет видна в Южном полушарии после захода Солнца в середине января.

Система последнего предупреждения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) открыла комету, которая теперь имеет ее имя, 5 апреля 2024 года. Эта долгопериодическая комета проходит орбиту вокруг Солнца примерно за 160 тыс. лет. Астрономы считают, что она, вероятно, уже когда-то пролетала мимо Солнца, поэтому это может увеличить ее шансы пережить еще одно близкое столкновение, говорится в материале издания. Поделиться

Комета

Комета может стать яркой до звездной величины — 6,9 13 января 2025 года.

Такой яркий объект был виден и на дневном небе, однако в этом случае комета будет настолько близко к Солнцу, что искать ее при дневном свете будет опасно.

Другие оценки звездной величины несколько ниже. Например, на замечательной веб-странице Г. ван Буйтенена пиковая звездная величина кометы АТЛАС составляет –3.9. Но это все равно ярче любой звезды (не считая Солнца), — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Как можно будет увидеть комету ATLAS C/2024 G3

Жители южного полушария смогут увидеть комету сразу после захода солнца с середины января и до конца месяца.

Впервые ее можно увидеть 16 января, когда комета начнет выходить из-под солнечных бликов.