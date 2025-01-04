Самая яркая комета в этом году ATLAS C/2024 G3 стремительно приближается к Солнцу и, вероятно, будет в поле зрения жителей Земли.
Главные тезисы
- Комета ATLAS C/2024 G3 приближается к Солнцу и ожидается ее максимальная яркость в середине января 2025 года.
- Жители Южного полушария получат лучшие возможности для наблюдения кометы после захода Солнца.
- Ожидается, что комета переживет близкое сближение с Солнцем и будет видима даже в дневное время.
- ATLAS C/2024 G3 имеет необычайно яркую звездную величину, становясь одним из самых доступных объектов для наблюдения на небе.
- Долгопериодическая комета ATLAS проходит орбиту вокруг Солнца раз в 160 тыс лет, ученые считают, что она уже когда-то пролетала мимо нашей звезды и может пережить еще одно столкновение.
Что известно о стремительном приближении ATLAS C/2024 G3 к Солнцу
Ожидается , что комета приблизится к нашей материнской звезде на расстояние 13,5 млн. км уже 13 января этого года.
Астрономы не могут определить, переживет ли комета это сближение, однако она будет сиять ярче Венеры.
Лучше всего она будет видна в Южном полушарии после захода Солнца в середине января.
Комета может стать яркой до звездной величины — 6,9 13 января 2025 года.
Такой яркий объект был виден и на дневном небе, однако в этом случае комета будет настолько близко к Солнцу, что искать ее при дневном свете будет опасно.
Как можно будет увидеть комету ATLAS C/2024 G3
Жители южного полушария смогут увидеть комету сразу после захода солнца с середины января и до конца месяца.
Впервые ее можно увидеть 16 января, когда комета начнет выходить из-под солнечных бликов.
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