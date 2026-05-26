Учені попереджають про надпотужні суперспалахи на Сонці

Науковці почали бити на сполох, оскільки різко зросла ймовірність виникнення надзвичайно потужних сонячних спалахів, які також дуже часто називають суперспалахами. Якщо вони все-таки почнуться, то в зоні ризику опиниться можливість функціонування супутників, енергомереж та систем зв'язку.

Нові суперспалахи на Сонці — до чого готуватися

За вивчення цього питання взялися науковці під керівництвом Національного автономного університету Мексики.

Саме їм вдалося створити спеціальну систему прогнозування сонячних спалахів найвищого класу.

Що важливо розуміти, йдеться про спалахи, інтенсивність котрих перевищує клас X10 за стандартною шкалою.

Дослідники дійшли висновку, що протягом поточного 25-го сонячного циклу наше світило, імовірно, вже мало б спровокувати сонячний спалах найвищого класу.

За словами вчених, вони не ставили собі за мету спрогнозувати точний момент виникнення спалаху, а лише створили ймовірнісну систему.

У її межах є можливість визначити періоди часу, а також локації на Сонці, де ймовірність виникнення екстремальних спалахів дійснов високаю

Завдяки цьому науковці зафіксували повторювані сонячні ритми — йдеться про цикли тривалістю приблизно 1,7 року та сім років — пов'язані з масивними коливаннями в сонячній плазмі.

Так, стало відомо, що коли обидва цикли збігаються у позитивній фазі, ймовірність спалаху "S-класу" різко зростає.