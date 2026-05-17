Ученые предупреждают о возможном возвращении одного из мощнейших катаклизмов

Ученые и климатологи в разных уголках мира все чаще обсуждают новую потенциальную угрозу для человечества. Речь идет о сверхмощном природном явлении Эль-Ниньо, которое, к примеру, в 1877–1878 годах стало причиной гибели около 50 миллионов человек.
Главные тезисы
- В 2026 году температура океана может превысить норму почти на 3°C.
- Если это произойдет, в зоне риска окажутся сотни миллионов человек.
Угроза Эль-Ниньо вполне реальная — к чему готовиться
Что важно понимать, Эль-Ниньо — это естественное потепление вод в центральной и восточной части Тихого океана.
Этот процесс фактически оказывает влияние на погодные условия в разных частях мира.
Согласно подсчетам климатологов, в 2026 году температура океана может превысить норму почти на 3°C.
Если это действительно произойдет, то, скорее всего, спровоцирует масштабные климатические последствия.
Ученые обращают внимание на то, что супер-Эль-Ниньо 1877–1878 годов стал причиной глобального голода в Индии, Китае, Бразилии и других странах.
В общей сложности этот катаклизм унес жизни около 50 млн человек.
Что важно понимать, в то время засухи продолжались годами, уничтожая урожаи и провоцируя массовый голод.
Если все повторится сейчас, то аналогичная катастрофа сегодня могла бы затронуть сотни миллионов людей.
