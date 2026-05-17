Учені попереджають про можливе повернення одного з найпотужніших катаклізмів
Загроза Ель-Ніньйо цілком реальна - до чого готуватися
Науковців та кліматологи у різних куточках світу дедалі частіше обговорюють нову потенційну загрозу для людства. Йдеться про надпотужне природнє явище Ель-Ніньйо, яке, до прикладу, в 1877–1878 роках стало причиною загибелі близько 50 мільйонів людей.

Головні тези:

  • У 2026 році температура океану може перевищити норму майже на 3°C.
  • Якщо це станеться, у зоні ризику опиняться сотні мільйонів людей.

Що важливо розуміти, Ель-Ніньйо — це природне потепління вод у центральній та східній частині Тихого океану.

Цей процес фактично має вплив на погодні умови в різних частинах світу.

Згідно з підрахунками кліматологів, у 2026 році температура океану може перевищити норму майже на 3°C.

Якщо це дійсно станеться, то, найімовірніше, спровокує масштабні кліматичні наслідки.

Науковці звертають увагу на те, що супер-Ель-Ніньйо 1877–1878 років став причиною глобального голоду в Індії, Китаї, Бразилії та інших країнах.

Загалом цей катаклізм забрав життя близько 50 млн людей.

Це, мабуть, була найгірша екологічна катастрофа, яка коли-небудь спіткала людство, — припускають дослідники.

Що важливо розуміти, у той час посухи тривали роками, знищуючи врожаї та провокуючи масовий голод.

Якщо все повториться зараз, то аналогічна катастрофа сьогодні могла б торкнутися сотень мільйонів людей.

