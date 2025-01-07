Антропологи из Университета Западного Вашингтона и Йельского университета узнали, почему у предков человека, существовавших около 60 млн лет назад, преимущественно рождались близнецы, однако в современном мире рождаемость преимущественно ограничивается одним ребенком.

Предки современного человека 60 млн лет назад в основном рожали близнецов

По мнению ученых, приматы, которые были предками современного человека около 60 млн. лет назад, в процессе эволюции превратились в одноплодных, что может быть связано с эволюционным увеличением размера мозга.

Исследователи заключили, что уменьшение количества потомства в процессе эволюции человекообразных существ совпадало с увеличением размера мозга.

Вероятный вид первобытной женщины

Они отмечают, что многоплодная беременность требовала от матерей высоких затрат энергии и немалых усилий, делая ее жизнь тяжелой и уменьшая шансы на выживание.

По словам ученых Джека Макбрайда и Теслы Монсона, оценка количества потомства в филогении млекопитающих может пролить свет на эволюционные процессы, формирующие эволюцию человека.

Почему у современных женщин рождается преимущественно один ребенок во время каждой беременности

Они создали карту, на которую было нанесено количество потомства, используя математические алгоритмы для изучения закономерностей.

Однако родственные окаменелости невероятно редки, поэтому они искали публичные базы данных, чтобы собрать антропологические данные о беременности и размере тела при рождении и во взрослом возрасте.

По результатам исследования было установлено, что многоплодная беременность приматов, или двойня, если не тройня, совпадала с меньшим размером мозга, тела, коротким сроком беременности и быстрым ростом.

Переход от приматов, рожавших близнецов, к одноплодным приматам происходил несколько раз.