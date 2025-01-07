Антропологи из Университета Западного Вашингтона и Йельского университета узнали, почему у предков человека, существовавших около 60 млн лет назад, преимущественно рождались близнецы, однако в современном мире рождаемость преимущественно ограничивается одним ребенком.
Главные тезисы
- Предки современного человека 60 млн лет назад в основном рожали близнецов, что было связано с меньшим размером мозга и более коротким сроком беременности.
- Эволюционный переход от многоплодия к одноплодию происходил у приматов несколько раз, способствуя увеличению размера мозга и тела современного человека.
- Исследование ученых Джека Макбрайда и Теслы Монсона позволяет пролить свет на эволюционные процессы, формирующие эволюцию человека.
- Многоплодная беременность у предков требовала высоких энергетических затрат матерей, делая их жизнь тяжелой и уменьшая шансы на выживание.
- Исследование подчеркивает важность изучения эволюционных процессов в формировании количества и развитии потомства для понимания эволюции человека и его предков.
Предки современного человека 60 млн лет назад в основном рожали близнецов
По мнению ученых, приматы, которые были предками современного человека около 60 млн. лет назад, в процессе эволюции превратились в одноплодных, что может быть связано с эволюционным увеличением размера мозга.
Исследователи заключили, что уменьшение количества потомства в процессе эволюции человекообразных существ совпадало с увеличением размера мозга.
Они отмечают, что многоплодная беременность требовала от матерей высоких затрат энергии и немалых усилий, делая ее жизнь тяжелой и уменьшая шансы на выживание.
По словам ученых Джека Макбрайда и Теслы Монсона, оценка количества потомства в филогении млекопитающих может пролить свет на эволюционные процессы, формирующие эволюцию человека.
Почему у современных женщин рождается преимущественно один ребенок во время каждой беременности
Они создали карту, на которую было нанесено количество потомства, используя математические алгоритмы для изучения закономерностей.
Однако родственные окаменелости невероятно редки, поэтому они искали публичные базы данных, чтобы собрать антропологические данные о беременности и размере тела при рождении и во взрослом возрасте.
По результатам исследования было установлено, что многоплодная беременность приматов, или двойня, если не тройня, совпадала с меньшим размером мозга, тела, коротким сроком беременности и быстрым ростом.
Переход от приматов, рожавших близнецов, к одноплодным приматам происходил несколько раз.
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