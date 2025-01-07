Антрополи з Університету Західного Вашингтона та Єльського університету дізнались, чому у пращурів людини, які існували близько 60 млн років тому, переважно народжувались близнюки, однак у сучасному світі народжуваність переважно обмежується однією дитиною.

Пращури сучасної людини 60 млн років тому переважно народжували близнюків

На думку науковців, примати, які були пращурами сучасної людини близько 60 млн років тому, у процесі еволюції перетворились на одноплідних, що може бути пов’язане з еволюційним збільшенням розміру мозку.

Дослідники зробили висновок, що зменшення кількості потомства в процесі еволюції людиноподібних істот збігалось із збільшенням розміру мозку.

Ймовірний вигляд первісної жінки

Вони зазначають, що багатоплідна вагітність вимагала від матерів високих витрат енергії і чималих зусиль, роблячи її життя важким і зменшуючи шанси на виживання.

За словами науковців Джека Макбрайда і Тесли Монсона, оцінка кількості потомства в філогенії ссавців… може пролити світло на еволюційні процеси, що формують еволюцію людини.

Чому у сучасних жінок народжується переважно одна дитина під час кожної окремої вагітності

Вони створили карту, на яку нанесли кількість потомства, використовуючи математичні алгоритми для вивчення закономірностей.

Однак родинні скам'янілості неймовірно рідкісні, тому вони шукали публічні бази даних, щоб зібрати антропологічні дані про вагітність і розмір тіла при народженні та в дорослому віці.

За результатами дослідження було встановлено, що багатоплідна вагітність приматів, або ж двійня, якщо не трійня, збігалась з меншим розміром мозку, тіла, коротким терміном вагітності і швидким зростанням.

Перехід від приматів, які народжували близнюків, до одноплідних приматів відбувався кілька разів. У результаті сучасна людина має більші мозок і тіло, ніж її предок, і народжує, як правило, одну дитину.