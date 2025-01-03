Як зазначили науковці з Національного антарктичного наукового центру “Академік Вернадський”, пращури сучасних пінгвінів були гігантськими істотами, які досягали 2 метрів заввишки і співіснували зі стародавніми китами.
Головні тези:
- Пращури сучасних пінгвінів були гігантськими істотами до 2 метрів у висоту, які існували поруч зі стародавніми китами.
- Найдавнішими відомими пращурами пінгвінів є представники роду Waimanu, що існували близько 60-62 млн років тому, після зникнення динозаврів.
- Науковці встановили, що найближчими родичами сучасних пінгвінів серед птахів є альбатроси, качурки та буревісники.
- Сучасні дослідження говорять про те, що еволюційні гілки пінгвінів та буревісникоподібних розійшлися близько 68-71 млн років тому.
Що відомо про пращурів сучасних пінгвінів
За словами науковців, найдавнішими відомими пращурами пінгвінів є представники роду Waimanu, чиї кістки знаходили у породах віком 60-62 млн років, буквально через кілька мільйонів років після зникнення динозаврів.
Вже тоді предки сучасних пінгвінів не мали здатності літати.
Після утворення Антарктичної циркумполярної течії та початку появи льоду в Антарктиді пращури пінгвінів домоглись значного видового різноманіття.
Хто з птахів найближче пов’язаний із пінгвінами
Зокрема, в еоценових відкладах острова Сеймур, у північній частині Антарктиди дослідники виявили десять видів викопних решток пращурів пінгвінів.
Наразі науковцям поки не вдалось виявити скам’янілі кістки пращурів пінгвінів крейдового періоду, які б вказували на їхній прямий зв’язок з літаючими птахами.
Замість цього дослідники вивчають морфологічні особливості та геноми сучасних пінгвінів та інших птахів, що дозволило встановити, що найближчими родичами сучасних пінгвінів серед птахів є альбатроси, качурки та буревісники.
За допомогою використання методу молекулярного годинника, який спирається на постійну швидкість змін у ДНК, вдалось дізнатись, що еволюційні гілки пінгвінів та буревісникоподібних розійшлися приблизно 71-68 млн років тому.
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