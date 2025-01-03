Як виглядали пращури сучасних пінгвінів — неочікувана відповідь українських полярників
Категорія
Наука та медицина
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Як виглядали пращури сучасних пінгвінів — неочікувана відповідь українських полярників

Пінгвін

Як зазначили науковці з Національного антарктичного наукового центру “Академік Вернадський”, пращури сучасних пінгвінів були гігантськими істотами, які досягали 2 метрів заввишки і співіснували зі стародавніми китами.  

Головні тези:

  • Пращури сучасних пінгвінів були гігантськими істотами до 2 метрів у висоту, які існували поруч зі стародавніми китами.
  • Найдавнішими відомими пращурами пінгвінів є представники роду Waimanu, що існували близько 60-62 млн років тому, після зникнення динозаврів.
  • Науковці встановили, що найближчими родичами сучасних пінгвінів серед птахів є альбатроси, качурки та буревісники.
  • Сучасні дослідження говорять про те, що еволюційні гілки пінгвінів та буревісникоподібних розійшлися близько 68-71 млн років тому.

Що відомо про пращурів сучасних пінгвінів

За словами науковців, найдавнішими відомими пращурами пінгвінів є представники роду Waimanu, чиї кістки знаходили у породах віком 60-62 млн років, буквально через кілька мільйонів років після зникнення динозаврів.

Вже тоді предки сучасних пінгвінів не мали здатності літати.

Вони існували на території сучасної Нової Зеландії, яка тоді була відділена від Австралії, південної Африки та південної Америки лише вузькими протоками. З території тогочасної Нової Зеландії пінгвіни розповсюдилися узбережжями тодішніх Південної Америки та Антарктиди, яка ще не була вкрита льодовиками, — пояснюють науковці.

Після утворення Антарктичної циркумполярної течії та початку появи льоду в Антарктиді пращури пінгвінів домоглись значного видового різноманіття.

Хто з птахів найближче пов’язаний із пінгвінами

Зокрема, в еоценових відкладах острова Сеймур, у північній частині Антарктиди дослідники виявили десять видів викопних решток пращурів пінгвінів.

Деякі з них сягали великих розмірів, перевершуючи найбільшого нині імператорського пінгвіна. Висота Palaeeudyptes klekowskii могла становити від 1,6 до 2 метрів. Ці гіганти співіснували з архаїчними китами-базилозавридами та ранніми предками сучасних вусатих китів у Південному океані, — зазначають науковці.

Наразі науковцям поки не вдалось виявити скам’янілі кістки пращурів пінгвінів крейдового періоду, які б вказували на їхній прямий зв’язок з літаючими птахами.

Замість цього дослідники вивчають морфологічні особливості та геноми сучасних пінгвінів та інших птахів, що дозволило встановити, що найближчими родичами сучасних пінгвінів серед птахів є альбатроси, качурки та буревісники.

За допомогою використання методу молекулярного годинника, який спирається на постійну швидкість змін у ДНК, вдалось дізнатись, що еволюційні гілки пінгвінів та буревісникоподібних розійшлися приблизно 71-68 млн років тому.

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