Как выглядели предки современных пингвинов — неожиданный ответ украинских полярников
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Наука и медицина
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Как выглядели предки современных пингвинов — неожиданный ответ украинских полярников

Пингвин
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Как отметили ученые из Национального антарктического научного центра "Академик Вернадский", предки современных пингвинов были гигантскими существами, которые достигали 2 метров в высоту и сосуществовали с древними китами.

Главные тезисы

  • Предки современных пингвинов были гигантскими существами, достигавшими 2 метров в высоту и сосуществовали с древними китами.
  • Древнейшими известными предками пингвинов являются представители рода Waimanu, существовавшие около 60-62 млн лет назад, после исчезновения динозавров.
  • Ближайшими родственниками современных пингвинов среди птиц являются альбатросы, селезни и буревестники.
  • Некоторые ископаемые предки пингвинов достигали размеров, превосходящих нынешних пингвинов, например, Palaeeudyptes klekowskii мог достигать 2 метров в высоту.
  • Метод молекулярных часов помог ученым определить, что эволюционные ветви пингвинов и буревестникообразных разошлись около 68-71 млн лет назад.

Что известно о предках современных пингвинов

По словам ученых, самыми древними известными предками пингвинов являются представители рода Waimanu, чьи кости находили в породах в возрасте 60-62 млн лет, буквально через несколько миллионов лет после исчезновения динозавров.

Уже тогда предки современных пингвинов не обладали способностью летать.

Они существовали на территории современной Новой Зеландии, которая тогда была отделена от Австралии, южной Африки и южной Америки лишь узкими проливами.

После образования Антарктического циркумполярного течения и начала появления льда в Антарктиде предки пингвинов добились значительного видового разнообразия.

Кто из птиц ближе всего связан с пингвинами

В частности, в эоценовых отложениях острова Сеймур, в северной части Антарктиды исследователи обнаружили десять видов ископаемых останков предков пингвинов.

Некоторые из них достигали больших размеров, превосходя крупнейшего ныне императорского пингвина. Высота Palaeeudyptes klekowskii могла составлять от 1,6 до 2 метров. Эти гиганты сосуществовали с архаическими китами-базилозавридами и ранними предками современных усатых китов в Южном океане, отмечают ученые.

Пока ученым пока не удалось обнаружить окаменевшие кости предков пингвинов мелового периода, которые указывали бы на их прямую связь с летающими птицами.

Вместо этого исследователи изучают морфологические особенности и геномы современных пингвинов и других птиц, что позволило установить, что ближайшими родственниками современных пингвинов среди птиц являются альбатросы, селезни и буревестники.

С помощью метода молекулярных часов, опирающихся на постоянную скорость изменений в ДНК, удалось узнать, что эволюционные ветви пингвинов и буревестникообразных разошлись примерно 71-68 млн лет назад.

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