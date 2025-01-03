Как отметили ученые из Национального антарктического научного центра "Академик Вернадский", предки современных пингвинов были гигантскими существами, которые достигали 2 метров в высоту и сосуществовали с древними китами.

Что известно о предках современных пингвинов

По словам ученых, самыми древними известными предками пингвинов являются представители рода Waimanu, чьи кости находили в породах в возрасте 60-62 млн лет, буквально через несколько миллионов лет после исчезновения динозавров.

Уже тогда предки современных пингвинов не обладали способностью летать.

Они существовали на территории современной Новой Зеландии, которая тогда была отделена от Австралии, южной Африки и южной Америки лишь узкими проливами. Поделиться

После образования Антарктического циркумполярного течения и начала появления льда в Антарктиде предки пингвинов добились значительного видового разнообразия.

Кто из птиц ближе всего связан с пингвинами

В частности, в эоценовых отложениях острова Сеймур, в северной части Антарктиды исследователи обнаружили десять видов ископаемых останков предков пингвинов.

Некоторые из них достигали больших размеров, превосходя крупнейшего ныне императорского пингвина. Высота Palaeeudyptes klekowskii могла составлять от 1,6 до 2 метров. Эти гиганты сосуществовали с архаическими китами-базилозавридами и ранними предками современных усатых китов в Южном океане, отмечают ученые. Поделиться

Пока ученым пока не удалось обнаружить окаменевшие кости предков пингвинов мелового периода, которые указывали бы на их прямую связь с летающими птицами.

Вместо этого исследователи изучают морфологические особенности и геномы современных пингвинов и других птиц, что позволило установить, что ближайшими родственниками современных пингвинов среди птиц являются альбатросы, селезни и буревестники.

С помощью метода молекулярных часов, опирающихся на постоянную скорость изменений в ДНК, удалось узнать, что эволюционные ветви пингвинов и буревестникообразных разошлись примерно 71-68 млн лет назад.