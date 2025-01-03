Как отметили ученые из Национального антарктического научного центра "Академик Вернадский", предки современных пингвинов были гигантскими существами, которые достигали 2 метров в высоту и сосуществовали с древними китами.
Главные тезисы
- Предки современных пингвинов были гигантскими существами, достигавшими 2 метров в высоту и сосуществовали с древними китами.
- Древнейшими известными предками пингвинов являются представители рода Waimanu, существовавшие около 60-62 млн лет назад, после исчезновения динозавров.
- Ближайшими родственниками современных пингвинов среди птиц являются альбатросы, селезни и буревестники.
- Некоторые ископаемые предки пингвинов достигали размеров, превосходящих нынешних пингвинов, например, Palaeeudyptes klekowskii мог достигать 2 метров в высоту.
- Метод молекулярных часов помог ученым определить, что эволюционные ветви пингвинов и буревестникообразных разошлись около 68-71 млн лет назад.
Что известно о предках современных пингвинов
По словам ученых, самыми древними известными предками пингвинов являются представители рода Waimanu, чьи кости находили в породах в возрасте 60-62 млн лет, буквально через несколько миллионов лет после исчезновения динозавров.
Уже тогда предки современных пингвинов не обладали способностью летать.
После образования Антарктического циркумполярного течения и начала появления льда в Антарктиде предки пингвинов добились значительного видового разнообразия.
Кто из птиц ближе всего связан с пингвинами
В частности, в эоценовых отложениях острова Сеймур, в северной части Антарктиды исследователи обнаружили десять видов ископаемых останков предков пингвинов.
Пока ученым пока не удалось обнаружить окаменевшие кости предков пингвинов мелового периода, которые указывали бы на их прямую связь с летающими птицами.
Вместо этого исследователи изучают морфологические особенности и геномы современных пингвинов и других птиц, что позволило установить, что ближайшими родственниками современных пингвинов среди птиц являются альбатросы, селезни и буревестники.
С помощью метода молекулярных часов, опирающихся на постоянную скорость изменений в ДНК, удалось узнать, что эволюционные ветви пингвинов и буревестникообразных разошлись примерно 71-68 млн лет назад.
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