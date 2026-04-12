Ученые совершили новый прорыв в биотехнологиях

В Китае представили генетически модифицированные растения, способные излучать мягкое природное сияние. По словам исследователей, речь идет о настоящем прорыве в биотехнологиях, который сможет изменить привычную жизнь многих людей.

Растения заменят освещение?

По словам китайских ученых, им удалось успешно перенести гены, отвечающие за выработку света, от светлячков и некоторых грибов непосредственно в клетки растений.

Более того, утверждается, что биолюминесцентными удалось сделать уже более 20 видов, к примеру, орхидеи, подсолнечники и хризантемы.

С официальным заявлением по этому поводу выступил основатель биотехнологической компании Magicpen Bio доктор Ли Жэньхань.

Он откровенно признался, что такая необычная идея возникла из его детских воспоминаний — будущий исследователь родился в деревне.

Тогда в моей семье не было денег, так что ночью я мог только лежать в гамаке в бамбуковой роще дедушки, чтобы остыть. Светлячки часто садились мне на руки, — вспоминает Ли Жэньхань.

С тех пор прошло много лет, в течение которого ученый активно изучал генетическое редактирование.

В конце концов Ли осмелился рискнуть и воспроизвести этот эффект во флоре.