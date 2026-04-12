Ученые совершили новый прорыв в биотехнологиях
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Растения заменят освещение?
Читати українською
Источник:  Euronews

В Китае представили генетически модифицированные растения, способные излучать мягкое природное сияние. По словам исследователей, речь идет о настоящем прорыве в биотехнологиях, который сможет изменить привычную жизнь многих людей.

Главные тезисы

  • Новая разработка может стать частью культурного туризма и ночной экономики.
  • Ей не нужна электроэнергия, а только вода и удобрения.

По словам китайских ученых, им удалось успешно перенести гены, отвечающие за выработку света, от светлячков и некоторых грибов непосредственно в клетки растений.

Более того, утверждается, что биолюминесцентными удалось сделать уже более 20 видов, к примеру, орхидеи, подсолнечники и хризантемы.

С официальным заявлением по этому поводу выступил основатель биотехнологической компании Magicpen Bio доктор Ли Жэньхань.

Он откровенно признался, что такая необычная идея возникла из его детских воспоминаний — будущий исследователь родился в деревне.

Тогда в моей семье не было денег, так что ночью я мог только лежать в гамаке в бамбуковой роще дедушки, чтобы остыть. Светлячки часто садились мне на руки, — вспоминает Ли Жэньхань.

С тех пор прошло много лет, в течение которого ученый активно изучал генетическое редактирование.

В конце концов Ли осмелился рискнуть и воспроизвести этот эффект во флоре.

По его словам, это изобретение действительно изменит ночную экономику и дизайн городов.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как "кричат" растения в состоянии стресса — впечатляющее видео
Как "кричат" растения в состоянии стресса — впечатляющее видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Растения способны "кричать" из-за стресса — кто может их услышать
Стресс заставляет растения "кричать"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?