Ученые совершили новый прорыв в биотехнологиях

В Китае представили генетически модифицированные растения, способные излучать мягкое природное сияние. По словам исследователей, речь идет о настоящем прорыве в биотехнологиях, который сможет изменить привычную жизнь многих людей.
Главные тезисы
- Новая разработка может стать частью культурного туризма и ночной экономики.
- Ей не нужна электроэнергия, а только вода и удобрения.
Растения заменят освещение?
По словам китайских ученых, им удалось успешно перенести гены, отвечающие за выработку света, от светлячков и некоторых грибов непосредственно в клетки растений.
Более того, утверждается, что биолюминесцентными удалось сделать уже более 20 видов, к примеру, орхидеи, подсолнечники и хризантемы.
С официальным заявлением по этому поводу выступил основатель биотехнологической компании Magicpen Bio доктор Ли Жэньхань.
Он откровенно признался, что такая необычная идея возникла из его детских воспоминаний — будущий исследователь родился в деревне.
С тех пор прошло много лет, в течение которого ученый активно изучал генетическое редактирование.
В конце концов Ли осмелился рискнуть и воспроизвести этот эффект во флоре.
По его словам, это изобретение действительно изменит ночную экономику и дизайн городов.
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-