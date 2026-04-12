Науковці здійснили новий прорив у біотехнологіях

У Китаї представили генетично модифіковані рослини, які здатні випромінювати м'яке природне сяйво. За словами дослідників, йдеться про справжній прорив у біотехнологіях, який зможе змінити звичне життя багатьох людей.

Рослини замінять освітлення?

За словами китайських науковців, їм вдалося успішно перенести гени, що відповідають за вироблення світла, від світлячків та певних видів грибів безпосередньо у клітини рослин.

Ба більше, стверджуються, що біолюмінесцентними вдалося зробити вже понад 20 видів, до прикладу, орхідеї, соняшники та хризантеми.

З офіційною заявою з цього приводу виступив засновник біотехнологічної компанії Magicpen Bio доктор Лі Женьхань.

Він відверто зізнався, що така незвична ідея виникла з його дитячих спогадів — майбутній дослідник народився в селі.

Тоді в моїй родині не було грошей, тож вночі я міг лише лежати в гамаку в бамбуковому гаю дідуся, щоб охолонути. Світлячки часто сідали мені на руки, — згадує Лі Женьхань.

З тих часів минуло багато років, протягом який вчений активно вивчав генетичне редагування.

Врешті-рет Лі насмілився ризикнути та відтворити цей ефект у флорі.