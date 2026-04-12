Науковці здійснили новий прорив у біотехнологіях

У Китаї представили генетично модифіковані рослини, які здатні випромінювати м'яке природне сяйво. За словами дослідників, йдеться про справжній прорив у біотехнологіях, який зможе змінити звичне життя багатьох людей.
Головні тези:
- Нова технологія може стати частиною культурного туризму і нічної економіки.
- Їй не потрібна електроенергія, а лише вода та добрива.
Рослини замінять освітлення?
За словами китайських науковців, їм вдалося успішно перенести гени, що відповідають за вироблення світла, від світлячків та певних видів грибів безпосередньо у клітини рослин.
Ба більше, стверджуються, що біолюмінесцентними вдалося зробити вже понад 20 видів, до прикладу, орхідеї, соняшники та хризантеми.
З офіційною заявою з цього приводу виступив засновник біотехнологічної компанії Magicpen Bio доктор Лі Женьхань.
Він відверто зізнався, що така незвична ідея виникла з його дитячих спогадів — майбутній дослідник народився в селі.
З тих часів минуло багато років, протягом який вчений активно вивчав генетичне редагування.
Врешті-рет Лі насмілився ризикнути та відтворити цей ефект у флорі.
За словами науковця, його винахід дійсно змінить нічну економіку та дизайн міст.
