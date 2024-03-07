Ученые совершили прорыв в попытках воскресить мамонта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые совершили прорыв в попытках воскресить мамонта

мамонт
Читати українською

Компания Colossal Biosciences называет себя "первой в мире компанией по воскресению вымерших видов", и теперь исследователи заявляют, что совершили прорыв. Сотрудники компании заявили, что им удалось создать стволовые клетки, которые, по мнению команды, ускорят достижение главной цели – воскресение шерстистого мамонта.

Что известно о попытках ученых воскресить мамонта

Пока результаты работы исследований размещены на сервере bioRxiv как препринт. Команда отмечает, что созданные клетки представляют собой индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) – тип клеток, которые можно перепрограммировать для развития в клетки любого другого типа. Отметим, что эти клетки особенно полезны в области биоинженерии, особенно в развитии клеток, терапии и передачи генетической информации между видами.

Клетки, созданные исследователями, являются первыми сконструированными клетками слона, переведенными в эмбриональное состояние — чрезвычайно полезная разработка, если пытаться воскресить что-то похожее на шерстистый мамонт. По словам главы группы биологических наук Colossal Эрионы Хисолли, в прошлом команда не раз пыталась создать подобные клетки слонов, однако попытки не увенчались успехом.

Авторы исследования отмечают, что их прорыв неоценим для будущего репродуктивных технологий слонов, а также передового клеточного моделирования фенотипов мамонтов. Также отмечается, что созданные стволовые клетки смогли развиться в три зародышевых листа — в результате образовались все виды клеток. По словам генетика и соучредителя Colossal Джорджа Черча, этот прорыв, по сути, открывает двери для установления связей между генами и признаками, причем как у вымерших родственников, так и у ныне живущих. В частности, речь идет об устойчивости к экстремальным воздействиям окружающей среды и патогенам.

Какие планы команды ученых

Команда пытается воссоздать азиатских слонов (E. Maximus), модифицированных таким образом, чтобы они были устойчивы к холоду, покрытые лохматой шерстью, как шерстистые мамонты – их вымершие родственники. Однако это не единственный амбициозный проект компании, учёные также планируют воскресить другие утраченные виды, в частности, тасманийского тигра и дронта. Впрочем, подобные цели преследуют и другие компании — их работа сосредоточена на воскресении вересковой курицы и странствующего голубя.

Отметим, что фактически ученые действительно не воскресят шерстистого мамонта, а создадут прокси-вид. Простыми словами, животное не будет шерстистым мамонтом, однако будет похоже на него и будет иметь некоторые его свойства.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые с помощью генной инженерии собираются возродить мамонтов
Ученые с помощью генной инженерии собираются возродить мамонтов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые планируют создать гибрид слонов с мамонтами
Ученые планируют создать гибрид слонов с мамонтами

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?