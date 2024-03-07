Ученые совершили прорыв в попытках воскресить мамонта

Компания Colossal Biosciences называет себя "первой в мире компанией по воскресению вымерших видов", и теперь исследователи заявляют, что совершили прорыв. Сотрудники компании заявили, что им удалось создать стволовые клетки, которые, по мнению команды, ускорят достижение главной цели – воскресение шерстистого мамонта.

Что известно о попытках ученых воскресить мамонта

Пока результаты работы исследований размещены на сервере bioRxiv как препринт. Команда отмечает, что созданные клетки представляют собой индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) – тип клеток, которые можно перепрограммировать для развития в клетки любого другого типа. Отметим, что эти клетки особенно полезны в области биоинженерии, особенно в развитии клеток, терапии и передачи генетической информации между видами.

Клетки, созданные исследователями, являются первыми сконструированными клетками слона, переведенными в эмбриональное состояние — чрезвычайно полезная разработка, если пытаться воскресить что-то похожее на шерстистый мамонт. По словам главы группы биологических наук Colossal Эрионы Хисолли, в прошлом команда не раз пыталась создать подобные клетки слонов, однако попытки не увенчались успехом.

Авторы исследования отмечают, что их прорыв неоценим для будущего репродуктивных технологий слонов, а также передового клеточного моделирования фенотипов мамонтов. Также отмечается, что созданные стволовые клетки смогли развиться в три зародышевых листа — в результате образовались все виды клеток. По словам генетика и соучредителя Colossal Джорджа Черча, этот прорыв, по сути, открывает двери для установления связей между генами и признаками, причем как у вымерших родственников, так и у ныне живущих. В частности, речь идет об устойчивости к экстремальным воздействиям окружающей среды и патогенам.

Какие планы команды ученых

Команда пытается воссоздать азиатских слонов (E. Maximus), модифицированных таким образом, чтобы они были устойчивы к холоду, покрытые лохматой шерстью, как шерстистые мамонты – их вымершие родственники. Однако это не единственный амбициозный проект компании, учёные также планируют воскресить другие утраченные виды, в частности, тасманийского тигра и дронта. Впрочем, подобные цели преследуют и другие компании — их работа сосредоточена на воскресении вересковой курицы и странствующего голубя.

Отметим, что фактически ученые действительно не воскресят шерстистого мамонта, а создадут прокси-вид. Простыми словами, животное не будет шерстистым мамонтом, однако будет похоже на него и будет иметь некоторые его свойства.