Вчені зробили прорив у спробах воскресити мамонта

Компанія Colossal Biosciences називає себе "першою у світі компанією з воскресіння вимерлих видів", і тепер дослідники заявляють, що зробили прорив. Співробітники компанії заявили, що їм вдалося створити стовбурові клітини, які, на думку команди, прискорять досягнення головної мети — воскресіння шерстистого мамонта.

Що відомо про спроби вчених воскресити мамонта

Наразі результати роботи досліджень розміщені на сервері bioRxiv як препринт. Команда зазначає, що створені клітини являють собою індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) — тип клітин, які можна перепрограмувати для розвитку в клітини будь-якого іншого типу. Зазначимо, що саме ці клітини особливо корисні в галузі біоінженерії, особливо в розвитку клітин, терапії та передачі генетичної інформації між видами.

Клітини, створені дослідниками, є першими сконструйованими клітинами слона, переведеними в ембріональний стан — надзвичайно корисна розробка, якщо намагатися воскресити щось, схоже на шерстистого мамонта. За словами очільниці групи біологічних наук Colossal Еріони Хісоллі, у минулому команда не раз намагалася створити подібні клітини слонів, проте спроби не увінчалися успіхом.

Автори дослідження зазначають, що їхній прорив неоціненний для майбутнього репродуктивних технологій слонів, а також для передового клітинного моделювання фенотипів мамонтів. Також наголошується, що створені стовбурові клітини змогли розвинутися в три зародкові листки — в результаті утворилися всі види клітин. За словами генетика і співзасновника Colossal Джорджа Черча, цей прорив, по суті, відкриває двері для встановлення зв'язків між генами та ознаками, причому як у вимерлих родичів, так і в тих, які живуть нині. Зокрема йдеться про стійкість до екстремальних впливів довкілля і патогенів.

Які плани команди вчених

Команда намагається відтворити азійських слонів (E. Maximus), модифікованих таким чином, щоб вони були стійкі до холоду, вкриті кошлатою шерстю, як шерстисті мамонти — їхні вимерлі родичі. Однак це не єдиний амбітний проєкт компанії, вчені також планують воскресити інші втрачені види, зокрема тасманійського тигра і дронта. Утім, подібні цілі переслідують й інші компанії — їхня робота зосереджена на воскресінні вересової курки та мандрівного голуба.

Зазначимо, що фактично вчені насправді не воскресять шерстистого мамонта, а створять проксі-вид. Простими словами, тварина не буде шерстистим мамонтом, проте буде на нього схожа і матиме деякі його властивості.