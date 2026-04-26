Ученые спрогнозировали, какой будет смерть Солнца
Ученые спрогнозировали, какой будет смерть Солнца

Смерть Солнца – какой она будет?
Источник:  Space

Ученые из разных уголков мира уже не первое столетие пытаются понять, как будет умирать Солнце и что произойдет с нашей планетой Землей. Несмотря на то, что точного ответа найти невозможно, самый правдоподобный сценарий уже известен.

Главные тезисы

  • Ученые до сих пор не знают, есть ли сильное магнитное поле в ядре Солнца.
  • Если оно там есть, это может изменить все наши представления о его будущем.

Смерть Солнца — какой она будет?

Сейчас есть только единственный способ узнать, что именно произойдет с главным светилом в далеком будущем.

Речь идет о детальном изучении «мертвых» звезд — так называемых белых карликах. Ученые активно ищут на них следы того, какими эти звезды были раньше.

Исследователи сравнивают разные стадии жизни звезд:

  • красные гиганты (когда звезда раздувается),

  • и белые карлики (когда она уже «умирает»).

Согласно подсчетам ученых, уже через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает водород в своем ядре — это его главное «топливо».

Когда это случится, то ядро белой звезды начнет сжиматься, а наружные слои сильно расширятся.

На этом фоне Солнце превратится в красного гиганта — огромную звезду, которая может поглотить внутренние планеты, в том числе и Землю. Этот процесс продлится около 1 миллиарда лет.

Затем светило сбросит свои внешние оболочки — они разлетятся в космос. Останется только горячее ядро, которое превратится в белый карлик — маленький, плотный «остаток» звезды.

