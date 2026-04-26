Учені спрогнозували, якою буде смерть Сонця

Науковці з різних куточків світу уже не перше століття намагаються зрозуміти, як буде вмирати Сонце та що станеться із нашою планетою Землею. Попри те, що точну відповідь знайти неможливо, найправдоподібніший сценарій уже відомий.

Смерть Сонця — якою вона буде?

Наразі є лише єдиний спосіб, щоб дізнатися, що саме станеться із головним світилом у далекому майбутньому.

Йдеться про детальне вивчення «мертвих» зірок — так званим білих карликів. Вчені активно шукають на них сліди того, якими ці зорі були раніше.

Дослідники порівнюють різні стадії життя зір:

червоні гіганти (коли зірка роздувається),

і білі карлики (коли вона вже «вмирає»).

Згідно з підрахунками науковців, уже за 5 мільярдів років Сонце вичерпає водень у своєму ядрі — це його головне «паливо».

Коли це врешті станеться, то ядро білої зірки почне стискатися, а зовнішні шари сильно розширяться.

На цьому тлі Сонце перетвориться на червоного гіганта — величезнк зіркк, яка може поглинути внутрішні планети, зокрема й Землю. Цей процес буде тривати близько 1 мільярд років.