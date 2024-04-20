По мнению большинства ученых из разных уголков мира, причиной следующей масштабной пандемии в ближайшем будущем станет грипп.

Почему грипп угрожает миру новой пандемией

Журналисты издания со ссылкой на результаты международного исследования, результаты которого должны быть обнародованы в выходные, отмечают, что 57% ведущих специалистов в области болезней считают именно грипп причиной следующей масштабной пандемии.

Йон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета, занимавшийся проведением исследования, отмечает, что убежденность в угрозе гриппа по провоцированию новой масштабной пандемии основывается на результатах многолетних исследований.

Эти результаты, по его словам, продемонстрировали постоянную мутацию и прогрессирование возбудителя болезни.

Каждую зиму грипп появляется. Эти вспышки можно назвать маленькими пандемиями. Они более или менее контролируются, потому что различные вызывающие их штаммы недостаточно вирулентны — но не обязательно будет так всегда, — предупреждает эксперт. Поделиться

Авторы материала отмечают, что в исследовании приняли участие 187 ведущих ученых.

Результаты этого исследования должны быть обнародованы на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне в ближайшие выходные.

Какие еще вирусы, по мнению ученых, могут спровоцировать мировую пандемию

При этом 21% ученых утверждают, что причиной следующей пандемии может стать пока неизвестный вирус, который уже получил название Disease X.

По их мнению, причиной следующей пандемии станет пока не обнаруженный микроорганизм, появление которого будет внезапным, как и вирус Sars-CoV-2.

При этом некоторые ученые до сих пор убеждены, что вирус Sars-CoV-2 до сих пор несет угрозу глобальной пандемии.

Другие смертоносные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, были отнесены к серьезным глобальным угрозам только 1-2% респондентов.

В то же время ученые также отмечают, что вакцины против многих штаммов гриппа, включая H5N1, уже разработаны, в отличие от ситуации с Covid-19, когда вакцину приходилось разрабатывать с нуля.