На думку більшості науковців з різних куточків світу, причиною наступної масштабної пандемії у найближчому майбутньому стане грип.

Чому грип загрожує світу новою пандемією

Журналісти видання із посиланням на результати міжнародного дослідження, результати якого мають бути оприлюднені на вихідних, зазначають, що 57% провідних фахівців у галузі хвороб вважають саме грип причиною наступної масштабної пандемії.

Йон Салмантон-Гарсія з Кельнського університету, який займався проведенням дослідження, зазначає, що переконаність у загрозі грипу щодо провокування нової масштабної пандемії грунтується на результатах багаторічних досліджень.

Ці результати, за його словами, продемонстрували постійну мутацію та прогресування збудника хвороби.

Щозими грип з'являється. Ці спалахи можна назвати маленькими пандеміями. Вони більш-менш контролюються, тому що різні штами, які їх викликають, недостатньо вірулентні — але не обов'язково буде так завжди, — попереджає експерт. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що у дослідженні взяли участь 187 провідних учених.

Результати цього дослідження мають оприлюднити на конгресі Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID) у Барселоні найближчими вихідними.

Які ще віруси, на думку вчених, можуть спровокувати світову пандемію

При цьому 21% науковців стверджують, що причиною наступної пандемії може стати поки невідомий вірус, який, тим не менш, вже отримав назву Disease X.

На їхню думку, причиною наступної пандемії стане поки не виявлений мікроорганізм, поява якого буде раптовою, як і вірусу Sars-CoV-2.

При цьому деякі науковці досі переконані, що вірус Sars-CoV-2 досі несе загрозу глобальної пандемії.

Інші смертоносні мікроорганізми, як-от віруси Ласса, Ніпах, Ебола і Зіка, були віднесені до серйозних глобальних загроз лише 1-2 % респондентів.

Водночас науковці також зазначають, що вакцини проти багатьох штамів грипу, включно з H5N1, уже розроблено, на відміну від ситуації з Covid-19, коли вакцину доводилося розробляти з нуля.