По словам ученых, разумным цивилизациям в космосе для существования может быть не нужна планета, они могут создать условия для существования и без этого.

Как разумные цивилизации в космосе могут существовать без наличия подходящей для жизни планеты

Ученые отмечают, что, кажется, планеты являются идеальным местом для формирования и развития разумных форм жизни во Вселенной, однако единственные известные человечеству формы жизни зафиксированы только на Земле.

Земля имеет гравитацию, удерживающую все на своих местах, а атмосфера способствует поддержанию необходимой температуры.

Кроме того, на Земле существует большое количество элементов, которые играют ключевую роль в формировании и поддержке живых организмов.

Кроме этого солнечный свет является едва ли не бесконечным источником энергии.

Именно на этом базируются все современные теории поисков внеземных цивилизаций.

Космический корабль

Однако ученые решили проверить, возможно ли существование жизни в условиях отсутствия подходящей для него планеты.

В качестве примера ученые приводят астронавтов, фактически живущих на Международной космической станции.

Им нужно большое количество ресурсов, постоянно поставляемых с Земли, но люди очень сложные существа.

Ученые предполагают, что более простые формы внеземных существ могли бы обойтись без постоянной внешней поддержки.

К примеру, крошечные тихоходки могут выживать в условиях вакуума.

Что нужно будет решить цивилизациям в космосе для поддержания жизни в условиях отсутствия планеты

Исследователи отмечают, что вероятное сообщество внеземных живых существ в космосе вынуждено было решать сразу несколько важных задач.

В частности, они должны поддерживать внутреннее давление для противодействия космическому вакууму. Для этого им необходимы были бы специальные мембраны или оболочки.

Ученые добавляют, что это не является очень сложным, поскольку это такая же разница давлений, как между поверхностью воды и глубиной около 10 метров, с чем без проблем справляется большое количество организмов на Земле.

Кроме этого разумные существа в космосе в условиях отсутствия потенциально пригодной для жизни планеты должны поддерживать достаточную температуру для сохранения воды в жидком состоянии.

На Земле этот эффект достигается за счет парникового эффекта, но для маленький колонии таковой вариант работать не будет.

Ученые отмечают, что даже среди организмов на Земле существуют существа, такие как сахарский серебряный муравей, способный регулировать внутреннюю температуру тела, изменяя длины волн света, которые эти существа поглощают и отражают, создавая парниковый эффект.

Поэтому внешняя мембрана свободно плавающей колонии организмов должна будет достичь одних и тех же селективных способностей.

Кроме этого, существам в космосе придется преодолеть потерю легких элементов.

Планеты поддерживают свои элементы через чистую силу гравитации, но органическая колония должна справиться с этим другим путем.

Она будет терять легкие элементы в течение десятков лет, поэтому должна их пополнять.

Еще одним ключевым фактором является необходимость расположения колонии в зоне обитаемости своей звезды.

Чтобы получить доступ к другим ресурсам, таким как кислород и углерод, колонии необходимо начать с постоянного источника, например астероида, а затем перейти к замкнутой системе переработки.

Ученые отмечают, что вполне вероятно создание колонии в космосе без наличия подходящей для жизни планеты.

Диаметр подобной структуры может достигать 100 метров, она должна быть помещена в тонкую, жесткую, прозрачную оболочку. Эта оболочка будет стабилизировать ее внутреннюю воду до нужного давления и температуры и позволит поддерживать парниковый эффект.