За словами науковців, розумним цивілізаціям у космосі для існування може бути не потрібна планета, адже вони можуть створити умови для існування і без цього.

Як розумні цивілізації у космосі можуть існувати без наявності придатної для життя планети

Науковці зазначають, що здається, планети є ідеальним місцем для формування та розвитку розумних форм життя у Всесвіті, однак єдині відомі людству форми життя зафіксовані тільки на Землі.

Земля має гравітацію, яка утримує все на своїх місцях, а атмосфера сприяє підтримці необхідної температури.

Окрім цього на Землі існує велика кількість елементів, які грають ключову роль у формуванні та підтримці живих організмів.

Окрім цього сонячне світло є чи не нескінченним джерелом енергії.

Саме на цьому базуються всі сучасні теорії щодо пошуків позаземних цивілізацій.

Космічний корабель

Однак наразі науковці вирішили перевірити, чи можливе існування життя в умовах відсутності придатної для нього планети.

У якості приклада науковці наводять астронавтів, які фактично живуть на Міжнародній космічній станції.

Їм потрібна велика кількість ресурсів, які постійно постачають із Землі, але люди — дуже складні істоти.

Науковці припускають, що більш прості форми позаземних істот могли б обійтись без постійної зовнішньої підтримки.

Наприклад, крихітні тихоходки можуть виживати за умов вакууму.

Що потрібно буде вирішити цивілізаціям у космосі для підтримки життя в умовах відсутності планети

Дослідники зазначають, що ймовірна спільнота позаземних живих істот у космосі змушена була б вирішувати одразу кілька важливих завдань.

Зокрема, вони мали б підтримувати внутрішній тиск для протидії космічному вакууму. Для цього їм необхідні були б спеціальні мембрани або оболонки.

Науковці додають, що це не є чимось дуже складним, оскільки це така сама різниця тисків, як між поверхнею води та глибиною близько 10 метрів, із чим без проблем справляється велика кількість організмів на Землі.

Окрім цього розумні істоти у космосі в умовах відсутності потенційно придатної для життя планети мали б підтримувати достатню температуру для збереження води у рідкому стані.

На Землі цей ефект досягається за рахунок парникового ефекту, однак для невеликої колонії такий варіант працювати не буде.

Науковці зазначають, що навіть серед організмів на Землі існують істоти, як от сахарська срібна мурашка, здатні регулювати внутрішню температуру тіла, змінюючи довжини хвиль світла, які ці істоти поглинають і відбивають, створюючи парниковий ефект.

Тому зовнішня мембрана вільно плаваючої колонії організмів повинна буде досягти тих самих селективних здібностей.

Окрім цього істотам у космосі доведеться подолати втрату легких елементів.

Планети підтримують свої елементи через чисту силу гравітації, але органічна колонія повинна буде впоратися з цим іншим шляхом.

Вона втрачатиме легкі елементи протягом десятків років, тому має поповнювати їх.

Ще одним ключовим фактором є необхідність розташування колонії в зоні населеності своєї зірки.

Щоб отримати доступ до інших ресурсів, таких як кисень і вуглець, колонії необхідно почати з постійного джерела, наприклад, астероїда, а потім перейти до замкнутої системи переробки.

Науковці зазначають, що цілком ймовірно створення колонії у космосі без наявності придатної для життя планети.

Діаметр подібної структури може досягати 100 метрів, вона має бути поміщена в тонку, тверду, прозору оболонку. Ця оболонка стабілізуватиме її внутрішню воду до потрібного тиску та температури та дозволить їй підтримувати парниковий ефект.